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Жертвы

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Ноябрь
Видео. Мать и младенец погибли в ДТП в Башкирии
14 ноября, 07:08
В Башкирии многодетная семья лишилась дома — есть жертвы
2 ноября, 09:41
Октябрь
Такси разбилось в Уфе — есть жертвы
29 октября, 11:53
Башкортостанец загадочно сгорел в «Гранте»
19 октября, 04:29
Дитя войны погибла в Башкирии
18 октября, 07:47
Кровавая расправа из-за любви произошла в Башкирии
14 октября, 07:38
Женщина погибла в страшном пожаре в Башкирии
6 октября, 05:47
Сумасшедший «Форсаж» устроила элитная иномарка в Башкирии
6 октября, 05:00
Видео. Жесткая авария в Уфе — что известно о жертвах
3 октября, 09:24
Видео. Дело о жутком ДТП дошло до суда
2 октября, 12:19
Сентябрь
Многодетная мать погубила малышей в Башкирии
30 сентября, 11:38
В лобовом столкновении погибли все в Башкирии
29 сентября, 11:32
Маршрутка разбилась под Уфой
28 сентября, 17:27
Визит медведя в башкирскую деревню закончился жертвами
24 сентября, 21:22
Бригада строителей поднимает из руин взорванный дом в Башкирии
24 сентября, 16:32
Три иномарки всмятку в Башкирии — что известно о жертвах
24 сентября, 08:10
Видео. Знаменитый рынок подожгли в Уфе из-за страховки — Telegram-каналы
13 сентября, 18:04
Водитель заживо сгорел в «шестерке» в Башкирии
8 сентября, 19:19
Август
Дальнобойщик из Башкирии попал в смертельное ДТП
28 августа, 09:50
Страшный пожар унёс жизнь мужчины в Башкирии
27 августа, 04:22

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