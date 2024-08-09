Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 09:59
Максимальные подъемы уровня воды за сутки наблюдаются на реке Белая в селе Бугульчан Куюргазинского района Башкирии, где уровень воды вырос на 50 см и достиг 283 см. При этом выход реки на пойму составляет 447 см. В Мелеузе уровень реки Белой увеличился на 38 см до отметки 289 см, ее выход на пойму 879 см. На реке Ашкадар в Стерлитамаке также отмечен рост уровня воды — +21 см до текущих 299 см.
Несмотря на тревожные показатели, есть и положительные моменты: уровни воды на некоторых реках начали снижаться. Например, на реке Ай в селе Большеустьикинское уровень упал на 21 см, а в Месягутово — на 11 см. Река Уфа также демонстрирует снижение уровня: в Ахлыстине — минус 54 см, а в деревне Укман — минус 44 см.
В Уфе так же произошло подтопление автодороги, что затрудняет передвижение автотранспорта. Кроме того, в Бурзянском районе зафиксирован сход оползня, а в Абзелиловском районе подтоплены 11 придомовых территорий.
Мониторинг водохранилищ Республики Башкортостан продолжается без перерыва.