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Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

9 августа 2024, 04:38
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В пятницу, 9 августа, в регионе продолжают фиксировать последствия дождевого паводка, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Максимальные подъемы уровня воды за сутки наблюдаются на реке Белая в селе Бугульчан Куюргазинского района Башкирии, где уровень воды вырос на 50 см и достиг 283 см. При этом выход реки на пойму составляет 447 см. В Мелеузе уровень реки Белой увеличился на 38 см до отметки 289 см, ее выход на пойму 879 см. На реке Ашкадар в Стерлитамаке также отмечен рост уровня воды — +21 см до текущих 299 см.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Несмотря на тревожные показатели, есть и положительные моменты: уровни воды на некоторых реках начали снижаться. Например, на реке Ай в селе Большеустьикинское уровень упал на 21 см, а в Месягутово — на 11 см. Река Уфа также демонстрирует снижение уровня: в Ахлыстине — минус 54 см, а в деревне Укман — минус 44 см.

В Уфе так же произошло подтопление автодороги, что затрудняет передвижение автотранспорта. Кроме того, в Бурзянском районе зафиксирован сход оползня, а в Абзелиловском районе подтоплены 11 придомовых территорий.

Мониторинг водохранилищ Республики Башкортостан продолжается без перерыва.

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