Потоп в Башкирии — последние новости

Максимальные подъемы уровня воды за сутки наблюдаются на реке Белая в селе Бугульчан Куюргазинского района Башкирии, где уровень воды вырос на 50 см и достиг 283 см. При этом выход реки на пойму составляет 447 см. В Мелеузе уровень реки Белой увеличился на 38 см до отметки 289 см, ее выход на пойму 879 см. На реке Ашкадар в Стерлитамаке также отмечен рост уровня воды — +21 см до текущих 299 см.