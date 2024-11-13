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Потоп

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Капитальный ремонт или аквапарк? Дети оказались под водой в уфимской школе
13 ноября, 13:51
Август
Потоп в Башкирии — теперь всё
31 августа, 04:44
Потоп в Уфе — срочное сообщение
30 августа, 09:37
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
29 августа, 05:29
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
28 августа, 04:45
Потоп в свежеотремонтированной школе Башкирии заинтересовал Бастрыкина
27 августа, 17:13
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
26 августа, 05:24
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
24 августа, 05:12
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
23 августа, 07:05
Режим ЧС ввели в Башкирии
23 августа, 04:48
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
22 августа, 05:07
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
21 августа, 04:39
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
20 августа, 05:04
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
19 августа, 04:42
Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть
16 августа, 13:09
Потоп в Уфе — срочное сообщение
16 августа, 12:01
Потоп в Башкирии — срочное сообщение
16 августа, 06:34
Погода в сентябре в Башкирии удивит любого
16 августа, 06:07
Потоп в Уфе — последние новости
16 августа, 04:41
Потоп в Башкирии — последние новости
16 августа, 04:28

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