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Бурзянский район

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Февраль
В Башкирии нашли благодатных супругов
10 февраля, 06:19
Декабрь 2024
Каждый сотый умерший жил в Уфе
25 декабря 2024, 07:12
Участковый продал Башкирию за ₽30`000
11 декабря 2024, 17:18
Район Башкирии сменил руководителя
В Башкирии муниципальные депутаты избрали нового руководителя администрации Кигинского района Башкортостана, гласит релиз местных властей в среду, 4 декабря.
4 декабря 2024, 15:30
Ноябрь 2024
Удивительный портал в другое измерение появился в Башкирии
28 ноября 2024, 07:45
Октябрь 2024
Чиновникопад обострился в Башкирии
Глава Бурзянского района Башкортостана Газиз Манапов после четырёх лет работы сложил полномочия — об этом чиновник написал на своих личных ресурсах.
2 октября 2024, 17:23
Сентябрь 2024
Визит медведя в башкирскую деревню закончился жертвами
Случай нападения опасного лесного хищника зафиксировали в Бурзянском районе Башкортостана, сообщили во вторник, 24 сентября, очевидцы.
24 сентября 2024, 21:22
Август 2024
Видео. Отважный синий трактор не сдался и победил в Башкирии
29 августа 2024, 13:28
Потоп в Башкирии — последние новости
15 августа 2024, 04:28
Потоп в Уфе — последние новости
14 августа 2024, 05:00
Лоси и медведь мило позируют в Башкирии
Фотоловушка, установленная в природном парке, запечатлела удивительные моменты из жизни лесных обитателей, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.
9 августа 2024, 11:39
Потоп в Башкирии — последние новости
В пятницу, 9 августа, в регионе продолжают фиксировать последствия дождевого паводка, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
9 августа 2024, 04:38
Говяжий флот Башкирии очаровал соцсети
Буренки с самурайским спокойствием вплавь возвращаются с пастбища в стойло: «У коровы нет цели, только плыть».
8 августа 2024, 07:27
Потоп в Башкирии — последние новости
Ситуация с подтоплением и оползнями в Республике продолжает меняться, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
6 августа 2024, 04:42
Потоп в Башкирии — последние новости
3 августа 2024, 15:14
Видео. Оползень сошел в Башкирии
В результате обильных дождей в Бурзянском районе сошел оползень, сообщает МЧС России.
3 августа 2024, 08:15
Июль 2024
Паводок добрался до детских лагерей в Башкирии
Перелив произошел через дорогу, по которой пролегает путь в лагеря «Горное Эхо» и «Зеленые дубки», сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
28 июля 2024, 12:59
Видео. Башкирию продолжает смывать
В результате сильных дождей уровень воды в реке Башарт значительно поднялся, что привело к разрушению дорог и мостов в Бурзянском районе, сообщает главное управление МЧС России по РБ.
26 июля 2024, 12:02
Дожди обрушили дорогу в Башкирии
В результате сильных дождей и подмыва грунта в Башкортостане произошло частичное разрушение дорожного полотна на важной автодороге, сообщает Глава Администрации Белорецкого района.
26 июля 2024, 10:53
Видео. Туристы из-за дождя застряли в Башкирии
В Бурзянском районе Башкортостана из-за сильных ливней размыло дорогу, отрезав туристов от возможности вернуться домой, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
26 июля 2024, 08:33

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