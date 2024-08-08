Уфа поплыла

Дождь представляет угрозу не только имуществу, но и жизни и здоровью граждан. Так, на улице Губайдуллина в Уфе сильный поток воды сбил с ног и повалили на землю двух женщин, переходивших дорогу. К счастью, им на помощь пришли очевидцы.