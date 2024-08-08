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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В Уфе за час выпало 24 мм осадков

Уфа поплыла

8 августа 2024, 12:55
Фото: 1MI

В Уфе за час выпало 24 мм осадков

Жители города делятся в соцсетях фото и видео последствий грозы, прошедшей в Уфе в четверг, 8 июля. Посмотреть есть на что: залитые водой салоны автобусов, ручьи, бегущие с потолков в торговом центре и пожар в частном секторе.

Очередной мощный ливень ударил по башкирской столице к вечеру четверга, 8 августа. Аналогичные неприятности Уфа переживала совсем недавно, 1 августа. На этот раз особенно досталось жителям микрорайона Сипайлово, жители которого рассказали о последствиях сильного дождя в соцсетях.

Так, водой оказались залиты улицы и дворы жилых домов в Уфе. Автомобилисты вынуждены передвигаться по проезжей части, преодолевая сильное течение, причем с трудностями сталкиваются не только легковые авто, но и грузовики и крупногабаритные автобусы. Вода начала просачиваться в салоны автобусов, из-за чего водителям пришлось продолжать вести пассажиров в полузатопленном транспорте.

Потоп в Уфе 8 августа
Видео: Моя Уфа. Новости Уфа Башкирия/Telegram

Ситуация на пересечении улиц Гагарина и Жукова оказалась настолько плачевной, что водители вынуждены ехать буквально по стёкла в мутной воде. Не менее сложная ситуация на улице Сипайловской, ведущей к одному из въездов в микрорайон.

Потоп в Уфе 8 августа
Видео: БашДТП/Telegram
Потоп в Уфе 8 августа
Видео: Моя Уфа. Новости Уфа Башкирия/Telegram

Улица Сипайловская ведет к торгово-развлекательному центру «Планета» в Уфе, который тоже пострадал от дождя: вода полилась с крыши, затапливая холлы и бутики на верхних этажах, распространилась по площади ТРЦ.

Потоп в Уфе 8 августа
Видео: Моя Уфа. Новости Уфа Башкирия/Telegram

Отметим, что стихия подпортила настроение не только автомобилистам и любителям шопинга, но и спутала планы синефилам и киноманам. Так, в мэрии Уфы сообщили, что из-за погодных условий сегодня отменен кинопоказ летнем кинотеатре на Набережной.

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Пострадала от разгулявшейся стихии и частная собственность. Так, начало затапливать жилую квартиру в Сипайлово. На кадрах видео, снятыми владельцами, видно, как вода ручьем стекает по электропроводам лампочки под потолком.

Потоп в Уфе 8 августа
Видео: Моя Уфа. Новости Уфа Башкирия/Telegram

Дождь представляет угрозу не только имуществу, но и жизни и здоровью граждан. Так, на улице Губайдуллина в Уфе сильный поток воды сбил с ног и повалили на землю двух женщин, переходивших дорогу. К счастью, им на помощь пришли очевидцы.

Потоп в Уфе 8 августа
Видео: UTV/Telegram

Отметим, что на этом злоключения для жителей Сипайлово и его окрестностей не закончились. Так, в результате удара молнии в старом Сипайлово загорелся жилой дом.

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О ситуации высказался сити-менеджер Ратмир Мавлиев. В своем видеообращении он сообщил, что за час в Уфе выпало 24 мм осадков. Мэр Уфы заверил, что ситуация находится на контроле властей: все обращения, связанные с последствиями непогоды, отслеживаются в режиме онлайн.

Потоп в Уфе 8 августа
Видео: Ратмир Мавлиев/Telegram

К слову, обращения уже есть. Так, очевидцы сообщают о дереве, упавшем на машину, припаркованную во дворе по улице Степана Злобина в Уфе. Кроме того, жители домов в данном микрорайоне остались без электричества.

Потоп в Уфе 8 августаПотоп в Уфе 8 августа
Потоп в Уфе 8 августа
Фото: ИА «Башнформ»
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