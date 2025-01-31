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Наводнение

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Январь
В Уфе начался паводок
31 января, 08:19
Ноябрь 2024
Капитальный ремонт или аквапарк? Дети оказались под водой в уфимской школе
13 ноября 2024, 13:51
Август 2024
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
По состоянию на утро среды, 28 августа, уровень воды на реке Уфе стремительно растет, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
28 августа 2024, 04:45
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
27 августа 2024, 05:25
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
Реки на территории региона не прекращают стремительно подниматься к четвергу, 22 августа, следует из информации Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.
22 августа 2024, 05:07
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
20 августа 2024, 05:04
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
Актуальные данные об уровнях реки опубликовал башкортостанский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.
19 августа 2024, 04:42
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
В Республике Башкортостан растет уровень воды в реках, в столице региона — тонет дорога, сообщают спасатели Уфы и РБ.
18 августа 2024, 07:34
Потоп в Башкирии — последние новости
15 августа 2024, 04:28
Потоп в Башкирии — затоплены дома
Во вторник, 13 августа, жители Ишимбайского района проснулись от нежданного визита воды, сообщает МЧС России.
14 августа 2024, 07:36
Ветеринара из Башкирии будут судить за тёлочек
14 августа 2024, 05:53
Потоп в Уфе — последние новости
14 августа 2024, 05:00
Потоп в Башкирии — последние новости
13 августа 2024, 05:05
Потоп в Башкирии — последние новости
12 августа 2024, 04:57
Потоп в Башкирии — последние новости
В пятницу, 9 августа, в регионе продолжают фиксировать последствия дождевого паводка, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
9 августа 2024, 04:38
Видео. Потоп в Уфе — помощь терпящим бедствие
В региональном центре зафиксирован рост уровня воды в реках, что вызывает опасения среди жителей и местных властей, сообщает городское УГЗ.
6 августа 2024, 08:23
Потоп в Уфе — последние новости
4 августа 2024, 07:46
Потоп в Башкирии — последние новости
3 августа 2024, 15:14
Видео. Мощный град ударил по Уфе
В Уфе в районе Черниковки град и ливень вновь превратили дороги в реки, затопив автомобили и пассажирские автобусы, сообщают очевидцы в соцсетях.
2 августа 2024, 18:38
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа 2024, 19:14

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