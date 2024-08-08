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Published Сегодня, 18:42

Modified Сегодня, 19:43

Updated Сегодня, 19:43

Курьер «вплавь» вёз заказы голодным уфимцам

Курьер «вплавь» вёз заказы голодным уфимцам

8 августа 2024, 18:42
Фото: vk.com
Героический доставщик пробирался через жуткий шторм по Уфе — всё ради того, чтоб накормить горожан.

Профессионал готов работать в любую погоду — это своим примером доказали велокурьеры из Уфы, вышедшие на работу, несмотря на ужасный ливень. Кадры с одним из таких доставщиков, едущим развозить еду через затопленные улицы, разлетелись по соцсетям.

Напомним, столицу Башкирии в четверг, 8 августа, накрыл сильнейший дождь. Множество проезжих частей буквально оказались под водой. Дороги города встали в десятибалльных пробках.

Видео: vk.com

В соцсетях уфимцы по достоинству оценили труд курьера.

— Не вижу ничего смешного. Молодец, старается денежку заработать. Нет постыдной работы — стыдно не работать, — считает уфимец
— Не вижу препятствий, вижу цель! — придумал житель башкирской столицы девиз для героического доставщика.

Другой уфимец рассказал, что стал свидетелем ещё более впечатляющей картины, но не смог её запечатлеть.

— Другой на электросамокате шёл. Жаль видео снять не получилось, — поделился наблюдением житель Уфы.

Некоторые из комментаторов стали беспокоиться о здоровье усердного работника.

— Ну насморк-то обеспечен! Всё, что заработал — отдаст в аптеку…
Уфа поплыла
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