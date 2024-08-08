Курьер «вплавь» вёз заказы голодным уфимцам

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Профессионал готов работать в любую погоду — это своим примером доказали велокурьеры из Уфы, вышедшие на работу, несмотря на ужасный ливень. Кадры с одним из таких доставщиков, едущим развозить еду через затопленные улицы, разлетелись по соцсетям.
Напомним, столицу Башкирии в четверг, 8 августа, накрыл сильнейший дождь. Множество проезжих частей буквально оказались под водой. Дороги города встали в десятибалльных пробках.
В соцсетях уфимцы по достоинству оценили труд курьера.
— Не вижу ничего смешного. Молодец, старается денежку заработать. Нет постыдной работы — стыдно не работать, — считает уфимец
— Не вижу препятствий, вижу цель! — придумал житель башкирской столицы девиз для героического доставщика.
Другой уфимец рассказал, что стал свидетелем ещё более впечатляющей картины, но не смог её запечатлеть.
— Другой на электросамокате шёл. Жаль видео снять не получилось, — поделился наблюдением житель Уфы.
Некоторые из комментаторов стали беспокоиться о здоровье усердного работника.
— Ну насморк-то обеспечен! Всё, что заработал — отдаст в аптеку…