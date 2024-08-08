Курьер «вплавь» вёз заказы голодным уфимцам

Профессионал готов работать в любую погоду — это своим примером доказали велокурьеры из Уфы, вышедшие на работу, несмотря на ужасный ливень. Кадры с одним из таких доставщиков, едущим развозить еду через затопленные улицы, разлетелись по соцсетям.