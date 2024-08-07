Ливни затопили село в Башкирии

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Согласно прогнозам синоптиков, на следующую неделю с 12 августа, ожидаются дожди, местами с грозами. Днем местные жители могут столкнуться с сильными ливнями, а ночью и утром автодороги накроет густой туман. Видимость сократится до 500 метров и менее, что может создать определенные трудности для автомобилистов.
Недавние события в Стерлибашевском районе уже показали, насколько погодные капризы могут быть непростыми. Вечером, 6 августа, ливень обрушился на деревню Турмаево — дождевые воды скопились на проезжей части и затопили шесть придомовых территорий. Несмотря на угрозу потопа, жители решили не эвакуироваться и остались дома.
Однако местные жители не растерялись: они организовали работу по отводу воды с помощью экскаватора, который прорыл канал и канаву. Кроме того, жильцы самостоятельно провели отводные каналы от своих дворовых построек. Благодаря совместным усилиям вода с затопленных территорий ушла всего за два часа — затопленных домов больше нет.
Но стихия не остановилась только на этом. В селе Стерлибашево порывистый ветер сорвал крышу с административного здания Стерлибашевской РЭС общей площадью 408 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв: ни погибших, ни пострадавших не было зарегистрировано, а разрушений на земле также не наблюдается.
Башкортостан продолжает испытывать все «прелести» переменчивой погоды с 26 июля 2024 года.