Ливни затопили село в Башкирии

Однако местные жители не растерялись: они организовали работу по отводу воды с помощью экскаватора, который прорыл канал и канаву. Кроме того, жильцы самостоятельно провели отводные каналы от своих дворовых построек. Благодаря совместным усилиям вода с затопленных территорий ушла всего за два часа — затопленных домов больше нет.