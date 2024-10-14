mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Река Уфа

Выбрать дату
Октябрь
Уфимцев пересадят на электрички
14 октября, 16:45
Сентябрь
В Уфе перекроют Шакшинский мост
11 сентября, 17:14
Власти Уфы забрали из разработки три квартала
9 сентября, 16:21
Бегун и биатлонист пропали в Уфе
9 сентября, 07:36
Август
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
28 августа, 04:45
Шакшинский мост закроют в Уфе
22 августа, 06:25
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
21 августа, 04:39
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
19 августа, 04:42
Потоп в Уфе — последние новости
16 августа, 04:41
Щука-богатырь водится в Башкирии
14 августа, 05:10
Потоп в Уфе — последние новости
14 августа, 05:00
Потоп в Башкирии — последние новости
В пятницу, 9 августа, в регионе продолжают фиксировать последствия дождевого паводка, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
9 августа, 04:38
Потоп в Башкирии — последние новости
Дождевой паводок в Башкортостане остаётся под пристальным вниманием специалистов, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
8 августа, 07:08
Потоп в Уфе — последние новости
7 августа, 09:01
Видео. Потоп в Уфе — последние новости
В Уфе продолжается мониторинг паводковой обстановки, сообщает УГЗ Уфы.
3 августа, 08:01
Июль
Потоп в Башкирии — последние новости
31 июля, 13:19
В Уфе на пляжах составили 11 протоколов на купающихся
Смотреть можно — плавать нельзя: чиновники провели рейды в летних зонах отдыха и призвали нарушителей к ответу перед законом, сообщает администрация Ленинского района Уфы.
5 июля, 08:40
СРОЧНО. В Уфе объявили эвакуацию
4 июля, 11:37
Шакшинский мост перекрыли в Уфе
2 июля, 05:48
Июнь
Мэр Уфы запустил модный тренд
Ратмир Мавлиев опубликовал снимки в новом образе со своих знаменитых утренних велопрогулок.
28 июня, 05:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика