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Дожди

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Февраль
Министр сельского хозяйства грезит об урожае
21 февраля, 05:44
Цены на такси резко вырастут в Уфе
17 февраля, 11:05
Декабрь 2024
Башкирии не хватило денег из-за дождливого лета
3 декабря 2024, 08:58
Ноябрь 2024
Погода в Башкирии угрожает бедствиями
8 ноября 2024, 13:33
Октябрь 2024
Сегодня в Уфе: Башкирию «колбасит», каникулы и дети-копилки
24 октября 2024, 19:00
Башкирия погружается в осеннюю хандру
23 октября 2024, 13:40
Погода в Башкирии готовит неприятности
23 октября 2024, 05:56
Башкирию зальёт дождями
22 октября 2024, 18:04
Погода несёт уфимцам новую опасность
16 октября 2024, 17:26
В Башкирии оценили урожай жуткого лета
В регионе завершилась уборка зерновых, несмотря на непростое лето с проливными дождями, сообщает во вторник, 8 октября, глава Республики Радий Хабиров.
8 октября 2024, 16:36
Синоптики встревожили жителей Башкирии
8 октября 2024, 15:18
Дожди испортили Башкирию на ₽3 млрд
7 октября 2024, 14:08
Сентябрь 2024
Октябрь в Башкирии будет капризным
25 сентября 2024, 15:23
Погода в Башкирии заставит достать валенки и шубы
19 сентября 2024, 13:37
Погода в Башкирии уходит в минус
17 сентября 2024, 17:44
Туристы портят Башкирию
О том, сколько приходится убирать за недобросовестными отдыхающими, рассказали в понедельник, 16 сентября, на ресурсах Национального парка «Башкирия».
16 сентября 2024, 19:08
Осень в Башкирии отменяется
9 сентября 2024, 17:17
Погода сентября в Башкирии удивит
3 сентября 2024, 13:46
Капризную погоду обещают в Башкирии
2 сентября 2024, 16:19
Осень в Башкирии начнется с морозов
2 сентября 2024, 06:57

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