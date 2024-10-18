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Госкомитет РБ по ЧС

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Октябрь
Дитя войны погибла в Башкирии
18 октября, 07:47
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
14 октября, 09:32
Видео. Жуткое лобовое ДТП случилось на трассе в Башкирии
8 октября, 05:53
Горячую погоду ждут в Башкирии
7 октября, 12:46
Сентябрь
ДТП кончилось пожаром в Башкирии
11 сентября, 06:20
В Башкирии продолжаются поиски семилетнего мальчика
9 сентября, 06:34
Кот устроил шоу в Доме культуры под Уфой
4 сентября, 06:13
Массовое ДТП в Башкирии — что известно о жертвах
3 сентября, 07:08
Август
Страшный пожар унёс жизнь мужчины в Башкирии
27 августа, 04:22
Незванный бэтмен напугал уфимку
24 августа, 13:00
Вместо отдыха гости турбазы тушили пожар в Башкирии
24 августа, 10:45
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
24 августа, 05:12
Опасный «слон» травмировал туриста в Башкирии
22 августа, 17:11
В Башкирии «игра в прятки» закончилась для собаки в металлической ловушке
22 августа, 13:43
Пропавшего в шлюзах пенсионера нашли за два часа
16 августа, 10:26
Потоп в Башкирии — последние новости
В пятницу, 9 августа, в регионе продолжают фиксировать последствия дождевого паводка, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
9 августа, 04:38
Медведь испугал туристов в Башкирии
8 августа, 07:19
Потоп в Башкирии — последние новости
Дождевой паводок в Башкортостане остаётся под пристальным вниманием специалистов, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
8 августа, 07:08
Потоп в Башкирии — последние новости
Ситуация с подтоплением и оползнями в Республике продолжает меняться, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
6 августа, 04:42
Июль
Потоп в Башкирии — последние новости
31 июля, 13:19

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