mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Абзелиловский район

Выбрать дату
Декабрь
В Башкирии перевернулась карета скорой помощи — есть пострадавшие
5 декабря, 07:50
Ноябрь
Погода в Башкирии застанет врасплох
10 ноября, 14:36
Сентябрь
Новую поликлинику строят в Башкирии
23 сентября, 17:06
Срочно. Спасатели шесть дней искали потеряшку в Башкирии
23 сентября, 08:32
Иномарка устроила смертельное ДТП в Уфе
11 сентября, 17:03
Живописный уголок Башкирии подарили бизнесу
9 сентября, 17:07
Мечеть полыхает в Башкирии
6 сентября, 11:58
Август
В Башкирии обокрали учительницу-миллионершу
29 августа, 14:10
Щука-богатырь водится в Башкирии
14 августа, 05:10
Потоп в Башкирии — последние новости
В пятницу, 9 августа, в регионе продолжают фиксировать последствия дождевого паводка, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
9 августа, 04:38
Потоп в Башкирии — готова эвакуация
Спасатели развернули все необходимые силы — люди отказываются покидать дома, сообщает МЧС РБ.
8 августа, 07:57
Июль
Стадо коров смыло наводнением в Башкирии
27 июля, 11:20
Вода в Башкирии прибывает по 5 сантиметров в час
Дожди, принесенные в республику мощным антициклоном, вынуждают граждан покидать свои жилища, сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС.
26 июля, 13:10
Видео. Апокалипсис в Башкирии: люди тонут, транспорт стоит
Обильные дожди парализовали жизнь в Абзелиловском районе, где подтоплены десятки домов и перекрыты дороги, сообщает МЧС России.
26 июля, 06:43
Заяц устроил ДТП в Башкирии
1 июля, 19:50
Июнь
Мощный ливень превратил башкирскую деревню в бассейн
Абзелиловский район Башкортостана продолжает страдать от буйства стихии, сообщают спасательные ведомства региона.
24 июня, 04:34
Молния уничтожила отару овец в Башкирии
Стадо овец стало жертвами стихии в башкортостанском Зауралье. Об этом пишут в местных сообществах Vk.
18 июня, 05:30
Репетиция апокалипсиса прошла в Башкирии
Стихия продолжает бушевать в Абзелиловском районе Башкирии. После недавнего смерча по местности прошелся жуткий ураган с градом. Соцсети заполонили кадры очевидцев.
18 июня, 05:01
Торнадо в Башкирии нанесло ущерб
Власти Абзелиловского района Башкирии отчитались в правительстве после прошедшегося по муниципалитету смерча.
10 июня, 09:12
Техас в Башкирии: поваленные ЛЭП и разбитые машины
Кадрами последствий вихря в Башкирии поделилось МЧС региона.
8 июня, 12:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика