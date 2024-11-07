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Река Белая

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Ноябрь
Лодка рыбаков утонула в Башкирии — пропали двое
7 ноября, 08:08
Октябрь
Новые льготы для бойцов СВО ввели в Уфе
29 октября, 08:22
Сентябрь
В Уфе взяли в разработку квартал в Нижегородке
27 сентября, 15:57
Уфимская вечеринка кончилась звонком в 112
11 сентября, 08:29
Срочно. Пропавшего ребёнка нашли в Башкирии
11 сентября, 08:08
Власти Уфы забрали из разработки три квартала
9 сентября, 16:21
В Башкирии продолжаются поиски семилетнего мальчика
9 сентября, 06:34
Август
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
21 августа, 04:39
Труп нашли возле бани в Башкирии
20 августа, 10:55
Потоп в Башкирии — срочное сообщение
16 августа, 06:34
Потоп в Уфе — последние новости
16 августа, 04:41
Потоп в Уфе — последние новости
14 августа, 05:00
Потоп в Башкирии — последние новости
12 августа, 04:57
Лошадь на плоту спасали в Уфе
Непарнокопытное вытащили из воды и доставили владельцам, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.
9 августа, 11:59
Потоп в Башкирии — последние новости
В пятницу, 9 августа, в регионе продолжают фиксировать последствия дождевого паводка, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
9 августа, 04:38
Потоп в Башкирии — последние новости
Дождевой паводок в Башкортостане остаётся под пристальным вниманием специалистов, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
8 августа, 07:08
Потоп в Уфе — последние новости
7 августа, 09:01
Потоп в Башкирии — последние новости
Ситуация с подтоплением и оползнями в Республике продолжает меняться, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
6 августа, 04:42
Видео. Уфимский пляж «Солнечный» утонул в дождевом паводке
Недавние дожди превратили отдых у реки Белой в нечто совершенно неожиданное, сообщают очевидцы в соцсетях.
4 августа, 09:24
Потоп в Башкирии — последние новости
3 августа, 15:14

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