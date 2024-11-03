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3 ноября
Сугробы по пояс и зимняя стужа — что ждёт Уфу в ноябре
3 ноября, 11:14
До -10 градусов опустится температура воздуха в Башкирии
3 ноября, 04:49
2 ноября
Штормовая погода накроет Башкирию
2 ноября, 12:04
Видео. Башкирия утопает в снегу
2 ноября, 09:11
1 ноября
Ноябрь ворвется в Уфу снегом и дождем
1 ноября, 11:15
Башкирию завалило снегом
1 ноября, 10:00
31 октября
Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников
31 октября, 19:18
Ноябрь начинается с неприятных сюрпризов в Башкирии
31 октября, 16:00
Каким будет ноябрь в Башкирии
31 октября, 15:17
В Башкирии начали борьбу с зимой
31 октября, 12:39
Видео. В Уфе выпал первый снег
31 октября, 06:34
30 октября
Сегодня в Уфе: поющие депутаты и снегопад
30 октября, 19:50
В Уфе ожидают шквальный ветер
30 октября, 14:27
Башкирию завалит снегом за три дня
30 октября, 11:39
29 октября
Сегодня в Уфе: шакшинская эпопея, новый штраф и человейники
29 октября, 19:00
Ноябрь начнётся с экстремальной погоды в Башкирии
29 октября, 14:46
28 октября
Капризную погоду ждут в Башкирии
28 октября, 16:24
27 октября
В Уфе резко ухудшится погода
27 октября, 15:11
В Башкирии лёг снег
27 октября, 08:29
25 октября
Башкирию завалит мокрым снегом
25 октября, 17:33

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