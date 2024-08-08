Когда в Башкирии будет тепло и кончатся дожди

По данным синоптиков, в ночное время суток температура воздуха будет опускаться до +9°С… +14°С. Днём 10 августа, в пятницу, столбик термометра окажется на отметках +17°С… +22°С, а 11 августа, в субботу, — обещается +15°С… +20°С.