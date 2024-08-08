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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Когда в Башкирии будет тепло и кончатся дожди

Когда в Башкирии будет тепло и кончатся дожди

8 августа 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney
Потепление и конец дождей в ближайшее время жителям региона не светит — следует из прогноза погоды в Уфе и Башкирии на конец недели.

По данным синоптиков, в ночное время суток температура воздуха будет опускаться до +9°С… +14°С. Днём 10 августа, в пятницу, столбик термометра окажется на отметках +17°С… +22°С, а 11 августа, в субботу, — обещается +15°С… +20°С.

Пятничный прогноз погоды в Уфе на день сулит кратковременные дожди во многих частях региона, а также грозы.

Напомним, 8 августа столица Башкирии столкнулась с сильным дождём, затопившим множество дорог в городе — ливневая система практически не справлялась с осадками. По данным властей города, за день в Уфе выпало 24 мм осадков.

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