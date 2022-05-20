Отмена БИ-2, протокол на Шевчука, угрозы министру и доход депутатов Курултая Башкирии

19 мая одним из главных ньюсмейкеров стал рок-музыкант родом из Уфы Юрий Шевчук. На лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука составили административный протокол за речь на концерте в Уфе. После концерта силовики оттеснили Шевчука от него и группы и час вели с ним беседу. Позже материалы дела по статье за дискредитацию ВС России поступили в Советский райсуд Уфы, а оттуда они уже перекочевали в Санкт-Петербург, по месту его жительства.