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В Башкирии построят комплекс бытового обслуживания за ₽310 млн

В Башкирии построят комплекс бытового обслуживания за ₽310 млн

17 мая 2024, 07:50
Фото: 1MI
Завершение строительства нового комплекса у федеральной трассы М-7 «Волга» планируется завершить в 2026 году, строительство комплекса в 2026 году, сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев.

Новый сервисный комплекс бытового обслуживания построят неподалеку от села Михайловка в Уфимского района. В комплексе расположатся химчистка, парикмахерские, бьюти-салоны, аптечный пункт, магазины бытовых товаров, заведения общепита и студии ремонта мебели и предметов домашнего обихода. Кроме того, на его территории будет предусмотрена парковка, зоны отдыха и заправка.

Фото: Пресс-служба правительства РБ

Стоимость проекта оценивается в ₽310 млн. Проект включен в перечень приоритетных. Под его реализацию инвестор сможет получить в аренду земельный участок без торгов. Отмечается, что реализация проекта позволит создать 15 новых рабочих мест в селе Михайловка.

Напомним, ранее власти региона планируют реализовать 17 проектов по строительству 39 объектов в сельских поселениях. Общая сумма заявок, направленных Башкирией по нескольким направлениям в Минлесхоз РФ, превысила 24 млрд рублей.

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