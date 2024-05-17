В Башкирии построят комплекс бытового обслуживания за ₽310 млн

Новый сервисный комплекс бытового обслуживания построят неподалеку от села Михайловка в Уфимского района. В комплексе расположатся химчистка, парикмахерские, бьюти-салоны, аптечный пункт, магазины бытовых товаров, заведения общепита и студии ремонта мебели и предметов домашнего обихода. Кроме того, на его территории будет предусмотрена парковка, зоны отдыха и заправка.