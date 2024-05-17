В Башкирии построят комплекс бытового обслуживания за ₽310 млн

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Новый сервисный комплекс бытового обслуживания построят неподалеку от села Михайловка в Уфимского района. В комплексе расположатся химчистка, парикмахерские, бьюти-салоны, аптечный пункт, магазины бытовых товаров, заведения общепита и студии ремонта мебели и предметов домашнего обихода. Кроме того, на его территории будет предусмотрена парковка, зоны отдыха и заправка.
Стоимость проекта оценивается в ₽310 млн. Проект включен в перечень приоритетных. Под его реализацию инвестор сможет получить в аренду земельный участок без торгов. Отмечается, что реализация проекта позволит создать 15 новых рабочих мест в селе Михайловка.
Напомним, ранее власти региона планируют реализовать 17 проектов по строительству 39 объектов в сельских поселениях. Общая сумма заявок, направленных Башкирией по нескольким направлениям в Минлесхоз РФ, превысила 24 млрд рублей.