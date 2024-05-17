Тихая катастрофа: выживет ли башкирская пчела?

Башкирская пчела, как и другие среднерусские породы, в отличие от южных сородичей, приспособлена к долгим зимам. За миллионы лет эволюции у насекомых выработался особый фермент — каталаза, препятствующий развитию инфекции в кишечнике пчелы. И хотя зимой медонос может опорожняться вне улья, инстинкты позволяют это делать только в крайнем случае, поскольку такая ситуация может закончиться гибелью. Южные же пчелы не способны так долго терпеть, и в улье начинается падеж из-за распространения инфекций.