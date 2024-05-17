Тихая катастрофа: выживет ли башкирская пчела?

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Башкирский мед славится на всю Россию своим вкусом и целебными свойствами. Однако немногие знают, что отрасль сегодня балансирует на грани краха, а знаменитая башкирская пчела — среднерусская, или темная лесная — находится под угрозой исчезновения.
Гибель пчел и неурожай — звенья одной цепи
Александр Васильевич Соколов, опытный пчеловод с многолетним стажем, бьет тревогу, рассказывая о массовой гибели пчел в последние годы. Сразу вспоминаются 2017-й и 2018-й — тогда ситуация была схожей. Специалисты выделяют несколько ключевых причин, которые, словно звенья одной цепи, ведут к плачевным результатам.
Первая причина — природные катаклизмы
В прошлом 2023-м году весенние заморозки уничтожили липу — главный медонос Башкирии. Травянистые растения, яблони и другие источники нектара также пострадали от погоды. Из-за скудного цветения пчелы не смогли собрать достаточно запасов, чтобы пережить долгую зиму, в которую многие семьи вступили ослабленными.
Вторая, и, пожалуй, главная причина — бесконтрольный завоз пчелопакетов из южных регионов, в частности, из Узбекистана
Началось все еще в советские времена: ученых соблазнила идея смешения разных пород пчел для получения более сильного потомства. Однако, жизнь показала, что у этой медали есть и обратная сторона. Если первое поколение гибридов действительно отличалось своей силой, то уже второе и третье поколения слабели, а семьи становились менее жизнеспособными.
Дело в том, что срок жизни одного поколения пчел определяется не жизнью рабочих особей (летом она составляет всего 20-40 дней), а жизнью пчелиной матки — 3-4, максимум, 5 лет. Именно матка дает потомство и во многом определяет силу семьи. И вот здесь-то и кроется коварство смешения пород.
Башкирская пчела, как и другие среднерусские породы, в отличие от южных сородичей, приспособлена к долгим зимам. За миллионы лет эволюции у насекомых выработался особый фермент — каталаза, препятствующий развитию инфекции в кишечнике пчелы. И хотя зимой медонос может опорожняться вне улья, инстинкты позволяют это делать только в крайнем случае, поскольку такая ситуация может закончиться гибелью. Южные же пчелы не способны так долго терпеть, и в улье начинается падеж из-за распространения инфекций.
Массовый завоз узбекских пчел также приводит к заносу опасных болезней, с которыми местные пчеловоды не знают, как бороться. В частности, речь идет о различных формах нозематоза — заболевания, которое может привести к гибели всей пасеки.
Пчеловодство — не для слабых
Александр Соколов подчеркивает, что пчеловодство — это не просто бизнес, а образ жизни, требующий ответственности и глубокого понимания пчелиных семей.
Самая тяжелая и ответственная работа — подготовка пчел к зиме.
Александр Васильевич рассказывает:
— Я, например, каждую рамочку из улья в августе доставал, на руках взвешивал ее, уже опыт показывает — в этой рамке 3 кг меда, в этой там 2,5 кг, в этой 1,5 кг и так далее. В целом не менее 20 кг меда надо оставить. Если в семье нет этого количества, пчелы по каким-то причинам не набрали — значит, надо подставить фуражные рамки. Вот это называется сформировать гнездо пчел на зиму.
Эта работа не только трудоемкая, но и опасная. Так, открывать улей днем — значит спровоцировать нападение тысяч пчел с соседних пасек, которые слетаются на запах меда и могут разграбить семью. Поэтому работы ведутся рано утром или поздно вечером.
К сожалению, многие пчеловоды, особенно новички или так называемые «пчеломоры», не утруждают себя такой тщательной подготовкой. Они откачивают мед до последней капли, не заботясь о том, хватит ли пчелиной семье запасов на зиму. В результате пчелы гибнут от голода и болезней, а отрасль несет убытки.
Чистота породы — залог здоровья
Еще одна проблема — утрата чистоты породы башкирской пчелы. Генетическое разнообразие важно для любого вида, и пчелы — не исключение. Постоянное смешивание с южными породами приводит к тому, что истинных представителей башкирской породы остается все меньше.
Александр Васильевич утверждает:
— Чистой пчелы практически не осталось уже. Вот в Бурзянском районе есть один пчеловод, он молодец, 8 лет живет в лесу с семьей и развивает отрасль, у него получается. Но таких единицы.
Энтузиасты, подобные этому пчеловоду, пытаются сохранить чистоту породы, но им не хватает поддержки государства. Министерство сельского хозяйства России выделяет деньги на развитие пчеловодства, но их не хватает, да и иногда эти средства расходуются неэффективно, без учета интересов заводчиков аборигенной башкирской пчелы.
Новая угроза на горизонте
Бесконтрольный завоз южных пчел несет с собой еще одну опасность — клеща Tropilaelaps. Ранее этот паразит обитал только в тропическом климате, но теперь он обнаружен в Узбекистане и Казахстане, а его появление в Башкирии — лишь вопрос времени.
Tropilaelaps намного опаснее обычного клеща Varroa. Он живет только в пчелином расплоде, который находится под защитой восковых крышечек. Поэтому традиционные методы лечения от клеща Varroa против Tropilaelaps бессильны.
Появление этого паразита может стать настоящей катастрофой для башкирского пчеловодства. Единственный способ борьбы с ним — сжигание зараженных ульев, что приведет к огромным убыткам.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих
Александр Соколов и другие энтузиасты не сидят сложа руки. Они объединились в сообщество заводчиков темной лесной (среднерусской) пчелы, чтобы защитить интересы башкирских производителей природного лакомства.
— Я сказал ребятам, что «вы сейчас каждый сам барахтаетесь в своем болотце. Моя задача», говорю, «вас собрать в кучку, объединить, познакомить друг с другом», — рассказывает Александр Васильевич.
Сообщество разработало ряд предложений по защите и восстановлению популяции башкирской пчелы, в том числе:
Однако, пока эти предложения не нашли полной поддержки в Минсельхозе РБ. Чиновники, судя по всему, действуют медленно и неохотно идут навстречу пчеловодам.
Время действовать
Судьба башкирского пчеловодства висит на волоске. Если не принять срочных мер, уникальная башкирская пчела может исчезнуть, а вместе с ней будет утрачен и неповторимый вкус настоящего башкирского меда.
Александр Соколов призывает всех неравнодушных людей объединить усилия и отстоять будущее башкирской пчелы. Только общими усилиями можно сохранить это национальное достояние для будущих поколений.