Выходные в Башкирии увеличили на два дня

Правительство Республики Башкортостан выпустило постановление о выходных днях в регионе в 2025 году. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации. Из постановления депутатов Башкирии следует, что в регионе в 2025 году вводится два дополнительных выходных дня. На эти даты выпадают религиозные праздники у мусульман: 30 марта 2025 года состоится Ураза-байрам (окончание месяца Рамадан), а 6 июня — Курбан-байрам (праздник жертвоприношения)