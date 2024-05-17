Выходные в Башкирии увеличили на два дня

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Правительство Республики Башкортостан выпустило постановление о выходных днях в регионе в 2025 году. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации. Из постановления депутатов Башкирии следует, что в регионе в 2025 году вводится два дополнительных выходных дня. На эти даты выпадают религиозные праздники у мусульман: 30 марта 2025 года состоится Ураза-байрам (окончание месяца Рамадан), а 6 июня — Курбан-байрам (праздник жертвоприношения)
Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.
Курбан-байрам выступает апогеем паломничества и провозглашает милосердие, доброту и любовь к людям. Праздник отмечается в честь пророка Ибрахима. Как гласит Коран, во сне к нему явился ангел Джабраил и повелел по воле Аллаха принести в жертву своего сына Исмаила.
Напомним, ранее власти Башкирии определили даты празднования Сабантуя в районах региона. Тематические мероприятия будут проходить в мае–июне 2024 года.