«Круговая порука»: муж обвиненной в хищении ₽4 млн бухгалтера обратился к СМИ

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Муж Оксаны Орловской, Владислав, опубликовал открытое обращение с призывом о помощи. Его супруга работала бухгалтером в компании ООО «Грин» (занимается приемом и реализацией вторсырья — прим. Mkset) — владельцами которой, по его словам, является «могущественная» в городе Октябрьский семья Вайсброт. До сих пор Оксана Орловская находится под домашним арестом — работодатель обвинил ей ё в краже 4 млн рублей.
По версии обвинения Орловская, работая бухгалтером в компании ООО «Грин», на протяжении трех лет похищала деньги из кассы индивидуального предпринимателя Валентины Вайсброт. За три года, согласно обвинению, она похитила более 4 миллионов рублей.
Как рассказывает Владислав, выручка якобы образовалась от приема макулатуры. Причем Оксана предположительно похищала деньги на протяжении трех лет, и никто этого не замечал.
— То есть сделали так, что приемом макулатуры занималось не ООО «Грин», а ИП. Для этого три месяца переписывали всю бухгалтерию! То есть Вайсброт никогда не занималась той деятельностью, о которой указывает. Следовательно, у нее не было такого дохода, чтобы была возможность похитить у нее такую сумму денег. Да и Оксана вообще не имела никакого доступа к деньгам ИП Вайсброт. А всю бухгалтерию переписали только, чтобы Оксану обвинить в хищении денег, — считает мужчина.
Как отмечал ранее Mkset, из обвинения не совсем ясно, как бухгалтер одной организации может похитить деньги, принадлежащие другому юридическому лицу. Также не понятно, как пропажу крупных сумм можно было не замечать в течение трёх лет. Следствие объясняет это тем, что предприятие Вайсброт занимало офис в ООО «Грин».
Однако, по мнению Владислава Орловского, все это легко проверяется через движение денег по расчетному счету, а также через налоговые декларации. При этом он подчеркивает, что следствие по неизвестным причинам отказалось это делать.
— Юридической защиты от этого беззакония нет, потому что все органы власти городе работают против нас. Это круговая порука! Идет попытка сокрытия того, как полиция сфабриковала дело. Дело в суде города Октябрьский рассматривает судья Давлетшин, который несмотря на заявление Оксаны направить дело в Верховный суд РБ для передачи в суд другого города, не сделал это, — пишет Орловский.
Владислав рассказывает, что суд также по неизвестной причине не уточнил у Вайсброт, что именно было украдено. По его мнению, это делается умышленно.
— Сейчас это отказывается делать и суд, хотя все знают, что когда кто-то пишет заявление о краже, то первым делом выясняется, были ли у заявителя такие деньги. Но этого не делается умышленно. Ведь обвинение развалится, как только в деле появятся документы о пустом расчетном счете и пустые декларации Вайсброт. Поэтому сейчас все силы противника направлены на то, чтобы мы не получили налоговых деклараций ИП Вайсброт, — рассуждает муж обвиняемой.
Как считает Орловский, бухгалтерию в бумажном виде предприниматель специально якобы «нарисовала» для полиции. На самом же деле этих денег у неё никогда не было, о чем ранее заявляла и сама обвиняемая. Более того, она никогда не занималась указанной деятельностью.
Мужчина предполагает, что семья Вайсбортов, с его слов, пользующаяся авторитетом в городе, могла оказать давление на суд, ввиду чего, по словам Орловского, «судья даже не дает Оксане даже задавать разоблачающих вопросов».
Оксана Орловская считает, что её уголовное преследование стало результатом заявления Вайсброт и недопустимых доказательств со стороны следствия. В суде уже состоялись два слушания. Обвиняемая жительница Октябрьского рассказала свою версию произошедшего.
— Денежные средства мошенническим путём я не похищала. Возникшую ситуацию я объяснила в своих показаниях, что по поручению главного бухгалтера Мухаметзяновой в её отсутствие я периодически заполняла тетрадь для внесения в нее сведений по мере поступления квитанций, которые находились на столе Мухаметзяновой. По существу предъявленного обвинения хочу пояснить, что прежде всего отсутствует событие преступления, которое описано следователем в обвинении. Следственный орган сделал вывод о преступлении на основе бухгалтерии, наспех составленной Вайсброт», — высказалась Орловская в зале суда.
Ранее Mkset сообщал, что, что ответственным лицом за всю бухгалтерию ИП «Вайсброт» якобы была именно Мухаметзянова. Как утверждает Орловская, фирма Валентины Вайсброт никогда не занималась приёмом вторсырья, в отличие от ООО «Грин». При этом из материалов дела следует, что ИП «Вайсброт» тоже вела такую деятельность, организуя приём вторсырья от населения и организаций. Но почему тогда именно Орловская занималась оформлением документов о приеме макулатуры в ИП «Вайсброт», хотя работала в ООО «Грин»?
Как сообщила в судебном заседании Орловская, она занимала должность бухгалтера в ООО «Грин» и там она действительно составляла документы о принятии макулатуры. Только вот приемом этой макулатуры занималось якобы «Грин», а не ИП. ИП к этой деятельности никакого отношения не имеет. К тому же документация о том, что ИП тоже имеет доход от реализации макулатуры, появилась примерно в одно время с обвинениями в адрес Орловской.
Отметим, что вторая сторона данной ситуации в лице Вайсборт отказалась отвечать на подробные вопросы нашего журналиста пока не будет вынесен приговор для Орловской.
Кроме того, вскоре после публикации первого материала редакция Mkset получила от ИП Вайсброт письмо с требованием изъять статью. Ситуацию прокомментировал юрист.
— В суд часто обращаются из-за обиды. Но одной обиды мало, чтобы выиграть дело о защите чести, достоинстве и деловой репутации. Но в тексте клеветы нет. Редакция проверяет данные, о которых пишет. Подчеркнем, что сотрудник, которому угрожают, вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о воспрепятствовании деятельности журналиста, — отмечает юрист Mkset.
P. S. Пока готовилась публичная редакция Mkset получила налоговые декларации, которые свидетельствуют, что за 2021 и 2022 года ИП Вайсборт заработала 2 млн 70 тыс рублей. Отсюда вывод, как похитить 4 млн рублей, которые фигурируют в обвинении если таких денег в компании не было?