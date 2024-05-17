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В Башкирии похоронили отважного рядового с СВО

В Башкирии похоронили отважного рядового с СВО

17 мая 2024, 08:00
Фото: Ришат Мансуров / Vk
В ходе спецоперации погиб при исполнении уроженец Башкирии Фидан Бурангулов, сообщил глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров.

Прощание с бойцом состоялось в его родном селе Арово. У местного мемориала Воинской славы состоялся траурный митинг. Известно, что Бурангулов проходил службу в звании рядового и был награжден медалью «За отвагу». При боях в каком регионе военнослужащий получил смертельное ранение — в публикации чиновника не уточняется. Глава муниципалитета выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Ранее Mkset сообщал о том, что в зоне проведения СВО погиб ветеран Афганской войны из Башкирии. Боец, со слов близких, был смертельно ранен в ходе штурма Авдеевки. Мужчина не дожил несколько месяцев до своего шестидесятилетия.

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