В Башкирии похоронили отважного рядового с СВО

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Прощание с бойцом состоялось в его родном селе Арово. У местного мемориала Воинской славы состоялся траурный митинг. Известно, что Бурангулов проходил службу в звании рядового и был награжден медалью «За отвагу». При боях в каком регионе военнослужащий получил смертельное ранение — в публикации чиновника не уточняется. Глава муниципалитета выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца.
Ранее Mkset сообщал о том, что в зоне проведения СВО погиб ветеран Афганской войны из Башкирии. Боец, со слов близких, был смертельно ранен в ходе штурма Авдеевки. Мужчина не дожил несколько месяцев до своего шестидесятилетия.