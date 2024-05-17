В Башкирии похоронили отважного рядового с СВО

Прощание с бойцом состоялось в его родном селе Арово. У местного мемориала Воинской славы состоялся траурный митинг. Известно, что Бурангулов проходил службу в звании рядового и был награжден медалью «За отвагу». При боях в каком регионе военнослужащий получил смертельное ранение — в публикации чиновника не уточняется. Глава муниципалитета выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца.