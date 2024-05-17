Уфа под кроной: необходимая мера или варварство?

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Но каждый год с приходом весны в городе разворачивается настоящая драма: начинается сезон кронирования деревьев. Одни горожане с пониманием относятся к этой процедуре, другие же выражают категоричное несогласие, считая кронирование варварским методом. Давайте разберемся, кто прав в этом затянувшемся споре.
История вопроса: от садов Версаля до российских реалий
Искусство топиарного искусства, к которому, безусловно, относится и кронирование, уходит корнями в глубокую древность. Еще в Древнем Риме и Египте кустарникам и деревьям придавали декоративные формы. В эпоху Возрождения топиар переживает свой расцвет, а сады Версаля с их причудливыми зелеными скульптурами становятся эталоном ландшафтного дизайна.
В России кронирование появилось в XVIII веке, с расцветом садово-паркового искусства. Однако, если в садах аристократии оно служило для создания эстетически привлекательных форм, то в городских условиях кронирование носило преимущественно утилитарный характер. Деревья обрезали, чтобы обеспечить безопасность городской инфраструктуры: линий электропередач, зданий и сооружений.
Уфа: сроки, объемы, финансы
В Уфе, как и в большинстве российских городов, кронирование деревьев стартует весной, до начала сокодвижения, и продолжается до середины осени. Точных данных о количестве деревьев, подвергаемых ежегодной обрезке, в открытых источниках нет. За кронирование ответственна городская администрация, которая выделяет средства на эти цели из бюджета. В целом по Башкортостану на работы по благоустройству, в том числе и на кронирование деревьев, в этом году выделено 1,2 млрд рублей. Управляющие компании в городах республики, в свою очередь, также тратят значительные суммы на услуги специализированных организаций по кронированию деревьев на придомовых территориях.
«За» и «против»: спор без победителя
Сторонники кронирования приводят ряд аргументов в пользу этого метода:
Противники кронирования возражают:
Мнение экспертов: золотое сечение
Эксперты в области дендрологии и ландшафтного дизайна единодушны: кронирование, как любой инструмент, может быть как полезным, так и вредным. Все зависит от того, как и кем оно проводится.
Уфа в контексте: сравнение с другими городами
Проблема кронирования деревьев актуальна не только для Уфы, но и для многих российских городов. В Москве, например, в последние годы также активно обсуждается эта тема. Столичные власти стремятся к тому, чтобы кронирование проводилось максимально бережно, с учетом мнения экспертов.
В некоторых европейских городах кронирование практически не применяется. Там предпочитают другие методы ухода за деревьями, направленные на сохранение их естественной красоты.
Крона и экология: неразрывная связь
Нельзя забывать и о том, что деревья играют важную роль в городской экосистеме. Они очищают воздух, снижают уровень шума, создают комфортный микроклимат. Кронирование, если оно проводится неграмотно, может нанести серьезный ущерб здоровью деревьев и, как следствие, ухудшить экологическую ситуацию в городе.
В поисках баланса
Кронирование деревьев — необходимая мера, но только в том случае, если оно проводится профессионально, с учетом интересов как горожан, так и самих деревьев. Нужно стремиться к тому, чтобы кронирование в Уфе не превращалось в варварскую обрезку, а становилось грамотным и бережным методом ухода за зелеными насаждениями. Только в этом случае деревья будут радовать горожан своей красотой и создавать благоприятную атмосферу в городе.