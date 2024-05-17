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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:26

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В Уфе идет массовая вырубка деревьев

Уфа под кроной: необходимая мера или варварство?

17 мая 2024, 08:25
Фото: Эдуард Ахсанов

В Уфе идет массовая вырубка деревьев

Зеленые насаждения столицы Башкортостана — неотъемлемая часть ее облика, создающая уют и благоприятную атмосферу для жителей.

Но каждый год с приходом весны в городе разворачивается настоящая драма: начинается сезон кронирования деревьев. Одни горожане с пониманием относятся к этой процедуре, другие же выражают категоричное несогласие, считая кронирование варварским методом. Давайте разберемся, кто прав в этом затянувшемся споре.

История вопроса: от садов Версаля до российских реалий

Искусство топиарного искусства, к которому, безусловно, относится и кронирование, уходит корнями в глубокую древность. Еще в Древнем Риме и Египте кустарникам и деревьям придавали декоративные формы. В эпоху Возрождения топиар переживает свой расцвет, а сады Версаля с их причудливыми зелеными скульптурами становятся эталоном ландшафтного дизайна.

В России кронирование появилось в XVIII веке, с расцветом садово-паркового искусства. Однако, если в садах аристократии оно служило для создания эстетически привлекательных форм, то в городских условиях кронирование носило преимущественно утилитарный характер. Деревья обрезали, чтобы обеспечить безопасность городской инфраструктуры: линий электропередач, зданий и сооружений.

Уфа: сроки, объемы, финансы

В Уфе, как и в большинстве российских городов, кронирование деревьев стартует весной, до начала сокодвижения, и продолжается до середины осени. Точных данных о количестве деревьев, подвергаемых ежегодной обрезке, в открытых источниках нет. За кронирование ответственна городская администрация, которая выделяет средства на эти цели из бюджета. В целом по Башкортостану на работы по благоустройству, в том числе и на кронирование деревьев, в этом году выделено 1,2 млрд рублей. Управляющие компании в городах республики, в свою очередь, также тратят значительные суммы на услуги специализированных организаций по кронированию деревьев на придомовых территориях.

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«За» и «против»: спор без победителя

Сторонники кронирования приводят ряд аргументов в пользу этого метода:

  • Безопасность. Обрезка сухих и больных ветвей предотвращает их падение, обеспечивая безопасность горожан.
  • Санитарные нормы. Кронирование помогает бороться с распространением болезней и вредителей.
  • Формирование кроны. Грамотная обрезка позволяет контролировать рост деревьев, делая их более компактными и эстетически привлекательными.

Противники кронирования возражают:

  • Варварский метод. Радикальная обрезка наносит деревьям серьезный ущерб, ослабляет их и сокращает срок жизни.
  • Некомпетентность. Часто кронирование проводится непрофессионально, с нарушением технологии, что приводит к гибели деревьев.
  • Уродство. «Обрубленные» деревья ухудшают внешний вид города, выглядят неэстетично.

Мнение экспертов: золотое сечение

Эксперты в области дендрологии и ландшафтного дизайна единодушны: кронирование, как любой инструмент, может быть как полезным, так и вредным. Все зависит от того, как и кем оно проводится.

  • Профессиональный подход. Кронирование должны проводить только квалифицированные специалисты, соблюдая установленную технологию.
  • Умеренность. Необходимо избегать радикальной обрезки, удаляя только сухие, больные и представляющие опасность ветви.
  • Альтернативные методы. В некоторых случаях кронирование можно заменить другими методами ухода за деревьями, например, каблированием или установкой опор.

Уфа в контексте: сравнение с другими городами

Проблема кронирования деревьев актуальна не только для Уфы, но и для многих российских городов. В Москве, например, в последние годы также активно обсуждается эта тема. Столичные власти стремятся к тому, чтобы кронирование проводилось максимально бережно, с учетом мнения экспертов.

В некоторых европейских городах кронирование практически не применяется. Там предпочитают другие методы ухода за деревьями, направленные на сохранение их естественной красоты.

Фото: Эдуард Ахсанов / mkset.ru

Крона и экология: неразрывная связь

Нельзя забывать и о том, что деревья играют важную роль в городской экосистеме. Они очищают воздух, снижают уровень шума, создают комфортный микроклимат. Кронирование, если оно проводится неграмотно, может нанести серьезный ущерб здоровью деревьев и, как следствие, ухудшить экологическую ситуацию в городе.

В поисках баланса

Кронирование деревьев — необходимая мера, но только в том случае, если оно проводится профессионально, с учетом интересов как горожан, так и самих деревьев. Нужно стремиться к тому, чтобы кронирование в Уфе не превращалось в варварскую обрезку, а становилось грамотным и бережным методом ухода за зелеными насаждениями. Только в этом случае деревья будут радовать горожан своей красотой и создавать благоприятную атмосферу в городе.

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