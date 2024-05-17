Уфа под кроной: необходимая мера или варварство?

В Уфе, как и в большинстве российских городов, кронирование деревьев стартует весной, до начала сокодвижения, и продолжается до середины осени. Точных данных о количестве деревьев, подвергаемых ежегодной обрезке, в открытых источниках нет. За кронирование ответственна городская администрация, которая выделяет средства на эти цели из бюджета. В целом по Башкортостану на работы по благоустройству, в том числе и на кронирование деревьев, в этом году выделено 1,2 млрд рублей. Управляющие компании в городах республики, в свою очередь, также тратят значительные суммы на услуги специализированных организаций по кронированию деревьев на придомовых территориях.