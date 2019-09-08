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Posted 8 сентября 2019, 02:00

Published 8 сентября 2019, 02:00

Modified 3 февраля, 06:29

Updated 3 февраля, 06:29

Выборы в Башкирии 8 сентября 2019 года: прямая трансляция

8 сентября 2019, 02:00
Сюжет
Выборы
Медиакорсеть рассказывает о том, как в Башкирии проходят выборы главы Башкирии, а также довыборы депутатов Госсобрания РБ и местных советов.

Сегодня, 8 сентября, избирателям в нашей республике предстоит участие не только в выборах главы Башкирии, но и еще в ряде избирательных кампаний. Всего сегодня в Башкирии пройдет 818 избирательных кампаний.

Среди них: выборы главы Башкирии, в которых примут участие восемь кандидатов; дополнительные выборы депутатов Госсобрания Башкирии шестого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу № 9 (Октябрьский район Уфы) и Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 16 (Нефтекамск) — зарегистрировано восемь кандидатов, а также выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, на которых замещается 7329 депутатских мандатов, зарегистрировано 14 978 кандидатов от различных партий.

Напомним, что время работы избирательных участков впервые увеличено на два часа: голосовать можно с 7 часов утра и до 21.00.

07.00 — По всей Башкирии открылись избирательные участки, точнее — 3434 избирательных участка, включая 37, расположенных в местах временного пребывания граждан.

07.20 — Полезная информация: в случае, если будут отмечены нарушения в ходе избирательных кампаний, проходящих Башкирии, можно сообщить о них на несколько «Горячих линий».

07.47 — Есть подозрения, что два кандидата на пост главы Башкирии нарушили правила Дня тишины

07.59 — Трансляцию с избирательных участков в Башкирии можно посмотреть в интернете.

08.10 — К восьми часам утра в Уфе проголосовали уже десятки избирателей. Зарисовка с избирательного участка № 122 с Цыганской поляны.

08.15 — Парковка возле избирательных участков в Башкирии ограничена.

08.40 — В Башкирии установлено усиленное дежурство стражей порядка на время выборов.

08.56 — В Уфе журналисту Медиакорсети отказали в регистрации наблюдателем на выборах.

09.22 — Муртаза Рахимов проголосовал с утра пораньше в Уфе

09.30 — Избирателям в поселке Зубово Лайф Гарден в день выборов 8 сентября предоставили небывалое число автобусов и прочих благ цивилизации.

09.42 — Народное творчество избирателей, издалека очень напоминающее незаконную агитацию, удалили в микрорайоне Инорс в Уфе.

10.00 — Студент из Башкирии, который учится в Казани, посетовал, что не имеет возможности проголосовать.

10.11 — Корреспондента Медиакорсети Минзалю Аскарову зарегистрировали наблюдателем на выборах после жалобы.

10.24 — В Уфе на избирательном участке вместо флага России установили флаг Сербии.

10.35 — Еще одна зарисовка с выборов на избирательном участке, где ранее был замечен Муртаза Рахимов. Наш коллега послушал разговоры в магазинах и лифте, интересные наблюдения.

10.46 — В Уфе пожилая избирательница посетовала, что помощник депутата посоветовал ей умирать

11.33 — В Башкирии приступила к работе специальная мониторинговая группа из общественников.

11.55 — В Уфе оказался перерезан телефонный кабель возле избирательного участка.

12.08 — Хиты 90-х, выпечка и куча скидок: Как в Уфе на выборах голосуют. Еще одна зарисовка с избирательного участка.

12.18 — ЦИК Башкирии прокомментировал отказ в регистрации наблюдателем журналиста Mkset.ru

12.18 — «Настроение у людей праздничное»: Хабиров проголосовал на выборах главы Башкирии.

12.58 — В первые часы работы на выборах главы Башкирии проголосовали 60 тысяч человек.

12.59 — Выборы-2019 в Уфе: мэр столицы Ульфат Мустафин принял участие в голосовании.

13.14 — Выборы-2019 в Уфе: на 10 утра явка в столице региона составила 7,54%.

13.17 — В Башкирии выборы совместили с бесплатной вакцинацией от гриппа.

13.31 — Александр Сидякин: О прошлых выборах в Башкирии либо хорошо, либо никак.

13.35 — Скидочная акция «Уфа выбирает» продлена до 15 часов.

13.47 — Секретарь ЦИК Башкирии прокомментировала сообщение про пустые списки избирателей.

14.00 — Политолог Сергей Лаврентьев о выборах-2019: «Второе место возьмет эпатажный кандидат»

14.02 — Обращаться на ты к избирателю — неуважение: Член СПЧ высказался в Уфе о послании ЦИК.

14.16 — К полудню в Башкирии на выборах главы региона проголосовало 25,07% избирателей.

14.16 — В Уфе на ж/д вокзале голосование на выборах поставлено «на хорошие рельсы»

14.45 — В Уфе пенсионерка призналась, что исписала весь бюллетень пожеланиями будущему главе.

14.45 — Пока проблемы у нас на пустом месте: Член СПЧ прокомментировал выборы главы Башкирии.

14.46 — Мэр Уфы Ульфат Мустафин: Явка по городу Уфе более 35%.

15.15 — Политолог Аббас Галлямов: «Самым важным станет голосование башкирских районов».

15.17 — Движение «Голос» заявило о многих нарушениях прав наблюдателей на выборах в Башкирии

15.40 — В Башкирии сравнят официальные результаты выборов с экзитпулами

15.50 — Кандидат на пост главы Башкирии Владимир Барабаш: В Сибае нашу команду обещали застрелить

15.51 — В Башкирии неизвестные мужчины представились наблюдателями от Общественной палаты РБ

16.08 — Кандидат на пост главы Башкирии Владимир Кобзев: Хорошая погода выборам не помеха

16.26 — На 15.00 в Башкирии проголосовали 42 процента избирателей.

16.36 — Кандидат на пост главы Башкирии Зульфия Гайсина: «Я — единственная первая».

16.54 — Выборы-2019: на участке в Зеленой Роще лежит стопка ненужных акционных подарков.

17.04 — В Уфе и Стерлитамаке пропали три баннера, агитировавшие за Радия Хабирова.

17.05 — В СИЗО Башкирии проголосовали 100 процентов избирателей.

17.16 — Мониторинговая группа сообщила о типичных сообщениях, касающихся выборов в Башкирии.

17.40 — Глава Центризбиркома Башкирии настроена оптимистично: «Мы мониторим ситуацию».

17.43 — В Стерлитамаке избирателями «стали» люди дома, который снесли три года назад.

18.00 — Кандидат на пост главы Башкирии Игнатьев: Жалобы на плохую работу чиновников есть.

18.03 — В ЦИК Башкирии прокомментировали слухи о «карусели» на выборах в Стерлитамаке.

18.21- Кандидат на пост главы Башкирии Кутлугужин: В целом выборы идут спокойно, но не везде.

18.30 — ЦИК Башкирии: К 15.00 в Башкирии проголосовали на 5% меньше, чем на выборах в 2014-м.

18.39 — «Самый красивый кандидат» в Башкирии кандидатуру сняла, но от выборов не отошла.

18.44 — Уфимская журналистка на выборах главы нашла по месту прописки «левого человека.

19.09 — ЦИК: Явка на выборах главы Башкирии к 18.00 составила 57, 02 процента.

19.12 — В Уфе в школе для младшеклассников завтра устроят дистанционное обучение на дому.

19.20 — Чуть-чуть до ста: В Татышлинском районе Башкирии отчитались о явке в 92 процента.

19.52 — В Ленинском районе Уфы вновь предприняли попытки выставить с участков наблюдателей.

19.55 — Ребята с нашего двора: В Уфе бездомные объединились в футбольную команду «Гастелло», в таком же составе ходили на выборы.

20.10 — В Башкирии из-за глупой шутки эвакуировали весь избирательный участок.

20.33 — В Уфе наблюдатель выявил существенные расхождения в статистике на участке.

20.40 — Музыкальная пауза на выборах в Уфе: «кураист» маршировал на ходулях.

20.44 — Как 102-летняя бабушка Федора из Башкирии проголосовала за будущего главу региона.

20.53 — В Уфе после публикации Медиакорсети отменили выходной для младшеклассников.

21.00 — В Башкирии все избирательные участки закрыли двери для избирателей.

21.12 — За час до конца выборов в Башкирии проголосовали свыше 65% избирателей.

21.12 - Общественники Башкирии урегулировали конфликт на избирательном участке в Акбердино.

21.47 — Радий Хабиров поделился своими ощущениями от выборов в Башкирии.

21.51 - В Общественной приемной на выборах главы Башкирии рассказали о плановых провокациях.

21.54 — По данным экзитпулов, Радий Хабиров может набрать 83% голосов на выборах в Башкирии.

22.21 — Андрей Назаров не откажется от поста премьер-министра Башкирии.

22.27 — Победа за нами: Радий Хабиров рассказал, когда озвучит новый состав правительства.

22.27 — Радий Хабиров готов взаимодействовать со своими соперниками по выборам главы Башкирии

22.43 — Facebook и Google нарушили российское законодательство о выборах.

22.55 — Свой голос на выборах главы Башкирии отдали подопечные уникального интерната Башкирии.

23.27 — ЦИК России: Радий Хабиров пока является безусловным лидером на выборах главы Башкирии.

23.35 — Стали известны результаты экзитпулов на выборах главы Башкирии.

23.59 — В Башкирии, по уточненным данным, явка избирателей на выборы главы РБ составила 69,9%.

00.23 — А был ли вброс: В полиции Уфы не выявили нарушений на УИК № 303.

00.36 — Радий Хабиров: «На выборах победу одержала Единая Россия».

00.54 — СПЧ о выборах главы Башкирии: «Нарушений много, но они незначительны».

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#Политика#Новости#Выборы
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