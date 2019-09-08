Выборы в Башкирии 8 сентября 2019 года: прямая трансляция

Posted 8 сентября 2019, 02:00
Published 8 сентября 2019, 02:00
Modified 3 февраля, 06:29
Updated 3 февраля, 06:29
Сегодня, 8 сентября, избирателям в нашей республике предстоит участие не только в выборах главы Башкирии, но и еще в ряде избирательных кампаний. Всего сегодня в Башкирии пройдет 818 избирательных кампаний.
Среди них: выборы главы Башкирии, в которых примут участие восемь кандидатов; дополнительные выборы депутатов Госсобрания Башкирии шестого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу № 9 (Октябрьский район Уфы) и Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 16 (Нефтекамск) — зарегистрировано восемь кандидатов, а также выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, на которых замещается 7329 депутатских мандатов, зарегистрировано 14 978 кандидатов от различных партий.
Напомним, что время работы избирательных участков впервые увеличено на два часа: голосовать можно с 7 часов утра и до 21.00.
07.00 — По всей Башкирии открылись избирательные участки, точнее — 3434 избирательных участка, включая 37, расположенных в местах временного пребывания граждан.
07.20 — Полезная информация: в случае, если будут отмечены нарушения в ходе избирательных кампаний, проходящих Башкирии, можно сообщить о них на несколько «Горячих линий».
08.10 — К восьми часам утра в Уфе проголосовали уже десятки избирателей. Зарисовка с избирательного участка № 122 с Цыганской поляны.
09.30 — Избирателям в поселке Зубово Лайф Гарден в день выборов 8 сентября предоставили небывалое число автобусов и прочих благ цивилизации.
09.42 — Народное творчество избирателей, издалека очень напоминающее незаконную агитацию, удалили в микрорайоне Инорс в Уфе.
10.00 — Студент из Башкирии, который учится в Казани, посетовал, что не имеет возможности проголосовать.
10.11 — Корреспондента Медиакорсети Минзалю Аскарову зарегистрировали наблюдателем на выборах после жалобы.
10.35 — Еще одна зарисовка с выборов на избирательном участке, где ранее был замечен Муртаза Рахимов. Наш коллега послушал разговоры в магазинах и лифте, интересные наблюдения.
12.08 — Хиты 90-х, выпечка и куча скидок: Как в Уфе на выборах голосуют. Еще одна зарисовка с избирательного участка.
13.35 — Скидочная акция «Уфа выбирает» продлена до 15 часов.
17.16 — Мониторинговая группа сообщила о типичных сообщениях, касающихся выборов в Башкирии.
17.43 — В Стерлитамаке избирателями «стали» люди дома, который снесли три года назад.
18.39 — «Самый красивый кандидат» в Башкирии кандидатуру сняла, но от выборов не отошла.
19.20 — Чуть-чуть до ста: В Татышлинском районе Башкирии отчитались о явке в 92 процента.
19.55 — Ребята с нашего двора: В Уфе бездомные объединились в футбольную команду «Гастелло», в таком же составе ходили на выборы.
20.53 — В Уфе после публикации Медиакорсети отменили выходной для младшеклассников.
21.47 — Радий Хабиров поделился своими ощущениями от выборов в Башкирии.
00.23 — А был ли вброс: В полиции Уфы не выявили нарушений на УИК № 303.