mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Выборы

Выбрать дату
Ноябрь
Трамп победил: реакция рынка и инвесторов
8 ноября, 09:00
Октябрь
Монсон выйдет на бой и завершит карьеру в Уфе
22 октября, 08:41
Когда кончится СВО — прогнозы сторон
14 октября, 09:59
Сентябрь
Динозавры поженились в Уфе
13 сентября, 11:11
Инаугурация Радия Хабирова — прямая трансляция
12 сентября, 04:35
Кто победил на выборах в Башкирии
9 сентября, 04:23
Хабиров благодарит Башкирию за доверие
8 сентября, 19:00
Живущий полвека в лесу отшельник проголосовал на выборах в Башкирии
8 сентября, 13:51
Хабиров сходил на выборы
8 сентября, 06:11
Пенсионерка из Уфы не может сходить на выборы из-за сломанного лифта
7 сентября, 08:02
Видео. Выборы на телеге завирусились в Сети
6 сентября, 13:52
Бунт избирателей на выборах в Башкирии: правда или фейк?
6 сентября, 12:51
Главу Башкирии выбрал тиранозавр
6 сентября, 09:25
Уфимцы попали в прошлое на выборах
6 сентября, 07:03
Вместо кофе утром Башкирия сделала это
6 сентября, 06:41
Дистант в Башкирии введут в крайнем случае
5 сентября, 04:40
Миллион слухов в Башкирии в преддверии выборов
1 сентября, 09:01
Август
Путаны и гопники зовут на выборы в Башкирии
30 августа, 10:06
В Уфе потерялся избирательный участок
21 августа, 14:13
Кто выиграет выборы в Башкирии — эксперты
20 августа, 14:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика