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Жители

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Ноябрь
В Стерлитамаке прогремели выстрелы
3 ноября, 10:45
Жителей Башкирии эвакуировали спасатели
1 ноября, 17:16
Уфу без объявления отключают от отопления
1 ноября, 15:54
Октябрь
В Уфе появился «умный» будильник с перьями
29 октября, 08:24
Хабиров забрал к себе мэра Стерлитамака
28 октября, 07:46
«Сами будете ездить»: Ратмир Мавлиев отчитал чиновника на совещании
22 октября, 12:55
За уфимский транспорт взялось московское следствие
18 октября, 04:41
Уфа избавилась от пробок
17 октября, 10:44
Жители Башкирии беднеют на фоне роста уровня жизни в Татарстане
14 октября, 09:07
Ратмир Мавлиев: «Ситуация неприятная, главное, все живы»
14 октября, 07:51
Нефтекамск надо довести до ума
8 октября, 12:22
В Уфе разорили сквер
8 октября, 05:12
Горячую погоду ждут в Башкирии
7 октября, 12:46
Уфимцы завтракают объедками
7 октября, 09:41
Главу Башкирии попросили защитить деревню от любителей селфи с самолетами
7 октября, 05:01
Уфимцам пришли счета за отопление
4 октября, 08:43
Уфе осталось мерзнуть два дня
2 октября, 09:55
Сентябрь
Сирены тревоги разбудят Башкирию
27 сентября, 12:06
Чиновникопад усилился в Башкирии
27 сентября, 09:03
Нечистоты оставили уфимцев без света
27 сентября, 08:47

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