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Posted 7 октября, 12:46

Published 7 октября, 12:46

Modified 7 октября, 18:42

Updated 7 октября, 18:42

Горячую погоду ждут в Башкирии

Горячую погоду ждут в Башкирии

7 октября 2024, 12:46
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В регионе ожидается потепление, но вместе с ним придет и угроза пожаров, сообщает в понедельник, 7 октября, Госкомитет РБ по ЧС.

С 8 по 10 октября в Республике ожидаются довольно жаркие дни, которые могут обернуться серьезной опасностью. По данным метеорологов, 8 октября температура может достигнуть +20 градусов.

— В такие дни риск возникновения пожаров возрастает, — сообщают специалисты.

Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям призывает жителей быть внимательными и осторожными при обращении с огнем.

Однако уже 9 октября температура опустится до +11 градусов, и ожидается дождь. А в четверг, 10 октября, нас ждет еще более резкое похолодание: всего +4 градуса днем и дождь со снегом.

Как считают эксперты, такие перепады погоды могут удивить даже самых закаленных башкирцев и с тем самым принести перепады в самочувствие и в настроении.

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