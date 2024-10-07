Горячую погоду ждут в Башкирии

Posted 7 октября, 12:46
Published 7 октября, 12:46
Modified 7 октября, 18:42
Updated 7 октября, 18:42
С 8 по 10 октября в Республике ожидаются довольно жаркие дни, которые могут обернуться серьезной опасностью. По данным метеорологов, 8 октября температура может достигнуть +20 градусов.
— В такие дни риск возникновения пожаров возрастает, — сообщают специалисты.
Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям призывает жителей быть внимательными и осторожными при обращении с огнем.
Однако уже 9 октября температура опустится до +11 градусов, и ожидается дождь. А в четверг, 10 октября, нас ждет еще более резкое похолодание: всего +4 градуса днем и дождь со снегом.
Как считают эксперты, такие перепады погоды могут удивить даже самых закаленных башкирцев и с тем самым принести перепады в самочувствие и в настроении.