Главу Башкирии попросили защитить деревню от любителей селфи с самолетами

По словам жителей, нежданные гости часто нарушают скоростной режим, включают музыку на полную мощность, выбрасывают мусор из окон. А в распиаренном месте близ деревни они развернули площадку для отдыха. Десятки авто взрослые, дети. Музыка, мангалы, алкоголь. Никого не волнует, что территория у аэропорта — это зона повышенного внимания. Что вокруг сухая трава, а в поле ветер, и что, в конце концов, спокойствие и безопасность жителей одной деревни важнее, чем фото в запрещенной социальной сети.