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Posted 7 октября, 05:01

Published 7 октября, 05:01

Modified 7 октября, 09:14

Updated 7 октября, 09:14

Защиту от фанатов авиации ищут у Радия Хабирова

Главу Башкирии попросили защитить деревню от любителей селфи с самолетами

7 октября 2024, 05:01
Фото: mkset.ru

Защиту от фанатов авиации ищут у Радия Хабирова

Сюжет
Радий Хабиров
Жители деревни Березовка Уфимского района обратились с просьбой о защите деревни от наплыва желающих устроить пикник и сделать фото под глиссадой воздушного транспорта.

Последней надеждой достучаться до властей, чтобы решить проблему, стала страница главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Хроника событий

На прошедшей неделе в запрещенной социальной сети два блогера сообщили о том, что нашли супер место для создания селфи с точным указанием координат и видеообзором дороги. Один из них также выложил видеоролик в «Ютюб».

После этих публикаций размеренная жизнь небольшой деревни резко изменилась. Поток из желающих похвастаться селфи на фоне летящего самолета не прекращался все выходные. Обычная деревенская дорога, где ездят дети на самокатах и велосипедах, ходят домашние животные и птица превратилась в оживленное шоссе.

По словам жителей, нежданные гости часто нарушают скоростной режим, включают музыку на полную мощность, выбрасывают мусор из окон. А в распиаренном месте близ деревни они развернули площадку для отдыха. Десятки авто взрослые, дети. Музыка, мангалы, алкоголь. Никого не волнует, что территория у аэропорта — это зона повышенного внимания. Что вокруг сухая трава, а в поле ветер, и что, в конце концов, спокойствие и безопасность жителей одной деревни важнее, чем фото в запрещенной социальной сети.

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Раннее жители обращались в администрацию уфимского района, но действий с их стороны не последовало. Теперь, когда масштаб сложившейся ситуации значительно увеличился, жители обратились в правоохранительные органы, но больше всего надеются на помощь Главы республики.

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