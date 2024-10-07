Главу Башкирии попросили защитить деревню от любителей селфи с самолетами

Posted 7 октября, 05:01
Published 7 октября, 05:01
Modified 7 октября, 09:14
Updated 7 октября, 09:14
Последней надеждой достучаться до властей, чтобы решить проблему, стала страница главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.
На прошедшей неделе в запрещенной социальной сети два блогера сообщили о том, что нашли супер место для создания селфи с точным указанием координат и видеообзором дороги. Один из них также выложил видеоролик в «Ютюб».
После этих публикаций размеренная жизнь небольшой деревни резко изменилась. Поток из желающих похвастаться селфи на фоне летящего самолета не прекращался все выходные. Обычная деревенская дорога, где ездят дети на самокатах и велосипедах, ходят домашние животные и птица превратилась в оживленное шоссе.
По словам жителей, нежданные гости часто нарушают скоростной режим, включают музыку на полную мощность, выбрасывают мусор из окон. А в распиаренном месте близ деревни они развернули площадку для отдыха. Десятки авто взрослые, дети. Музыка, мангалы, алкоголь. Никого не волнует, что территория у аэропорта — это зона повышенного внимания. Что вокруг сухая трава, а в поле ветер, и что, в конце концов, спокойствие и безопасность жителей одной деревни важнее, чем фото в запрещенной социальной сети.
Раннее жители обращались в администрацию уфимского района, но действий с их стороны не последовало. Теперь, когда масштаб сложившейся ситуации значительно увеличился, жители обратились в правоохранительные органы, но больше всего надеются на помощь Главы республики.