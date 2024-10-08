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Posted 8 октября, 05:12

Published 8 октября, 05:12

Modified 8 октября, 06:24

Updated 8 октября, 06:24

В Уфе разорили сквер

В Уфе разорили сквер

8 октября 2024, 05:12
Фото: Калининский район Уфы
В микрорайоне Инорс вандалы выкопали свежепосаженные цветы, сообщает во вторник, 8 октября, администрация Калининского района.

Сквер Глинки, открывшийся в 2024 году, стал приятным для проведения досуга местом у жителей района. Здесь можно было прогуляться по атмосферной аллее, полюбоваться яркими арт-объектами и насладиться пышными клумбами. Но, увы, радость от этого уголка природы оказалась недолгой. Ночью неизвестные «садоводы» решили отправиться в «ночную охоту» на гортензии.

Как сообщает местная администрация, материалы по этому инциденту уже переданы в правоохранительные органы.

Местные жители не остались равнодушными к этому вандализму. В комментариях к посту администрации района можно встретить весьма колоритные мнения.

— Бабушки в сад.
— У нас в школе несколько лет назад выдрали петунии с клумбы, посвящённой герою Советского Союза.
— Гортензии — это конечно красиво, но не надо садить такие дорогие растения. Люди быстро «оценят», — пишут пользователи соцсетей.
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