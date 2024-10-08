В Уфе разорили сквер

Posted 8 октября, 05:12
Published 8 октября, 05:12
Modified 8 октября, 06:24
Updated 8 октября, 06:24
Сквер Глинки, открывшийся в 2024 году, стал приятным для проведения досуга местом у жителей района. Здесь можно было прогуляться по атмосферной аллее, полюбоваться яркими арт-объектами и насладиться пышными клумбами. Но, увы, радость от этого уголка природы оказалась недолгой. Ночью неизвестные «садоводы» решили отправиться в «ночную охоту» на гортензии.
Как сообщает местная администрация, материалы по этому инциденту уже переданы в правоохранительные органы.
Местные жители не остались равнодушными к этому вандализму. В комментариях к посту администрации района можно встретить весьма колоритные мнения.
— Бабушки в сад.
— У нас в школе несколько лет назад выдрали петунии с клумбы, посвящённой герою Советского Союза.
— Гортензии — это конечно красиво, но не надо садить такие дорогие растения. Люди быстро «оценят», — пишут пользователи соцсетей.