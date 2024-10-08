В Уфе разорили сквер

Сквер Глинки, открывшийся в 2024 году, стал приятным для проведения досуга местом у жителей района. Здесь можно было прогуляться по атмосферной аллее, полюбоваться яркими арт-объектами и насладиться пышными клумбами. Но, увы, радость от этого уголка природы оказалась недолгой. Ночью неизвестные «садоводы» решили отправиться в «ночную охоту» на гортензии.