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Posted 27 сентября, 12:06

Published 27 сентября, 12:06

Modified 27 сентября, 12:20

Updated 27 сентября, 12:20

Жителей Башкирии предупреждают о проверке экстренного оборудования

Сирены тревоги разбудят Башкирию

27 сентября 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney

Жителей Башкирии предупреждают о проверке экстренного оборудования

Сюжет
Башкирия
В регионе пройдет проверка системы оповещения, сообщает в пятницу, 27 сентября, Госкомитет РБ по ЧС.

Как стало известно, 2 октября в Республике пройдет комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

В ходе проверки будут включены электрические сирены, которые прозвучат в течение трех минут, а также будет осуществлена передача речевого сообщения по каналам радио и телевизионного вещания.

— Это мероприятие направлено на обеспечение безопасности жителей и проверку эффективности системы оповещения в экстренных ситуациях, — комментируют в ведомстве.

Госкомитет призывает граждан сохранять спокойствие и не паниковать при звуке сирен тревоги.

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