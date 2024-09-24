В Уфе открывают новую поликлинику

Posted 24 сентября, 07:34
Published 24 сентября, 07:34
Modified 24 сентября, 07:38
Updated 24 сентября, 07:38
Депутат Уфимского Горсовета Ирина Николаева и глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов провели встречу с жителями «Кузнецовского затона», на которой обсуждались вопросы улучшения инфраструктуры этого жилого района. На встрече было сообщено том, что в ближайшее время в микрорайоне начнет свою работу новая поликлиника. Учреждение здравоохранения мини-формата расположится на первом этаже дома №21 по улице Испытателей в Уфе.
— В последние годы микрорайон «Кузнецовский затон» в Уфе активно развивается, и с ростом числа жителей возникает необходимость в поликлинике, которая была бы в непосредственной близости. Молодые семьи, особенно те, у которых есть маленькие дети, сталкиваются с трудностями в получении медицинской помощи, так как ближайшие медицинские учреждения расположены в других микрорайонах, — отмечается в пресс-релизе городского парламента Уфы.
Илвир Нурдавлятов сообщил, что подрядчик выполняет работы в соответствии с проектом и в установленные сроки. Так, основные системы коммуникаций уже установлены, и активно продолжаются отделочные работы, а также ремонт входной группы. Точная дата запуска нового учреждения здравоохранения в Уфе пока не озвучена. Судя по снимкам, опубликованным ГорСоветом Уфы, работы сложно назвать вышедшими на финишную прямую. Также не уточняется, филиалом какого уже существующего учреждения станет новая поликлиника, а также будет ли она рассчитана только на детей, или же сможет принимать и взрослых.
Впрочем, медицина — не единственная головная боль местных жителей. Так, уфимцы из «Кузнецовского затона» жалуются на проблемы с образовательной и транспортной инфраструктурой: «Школы и садиков нет. Дорог пока что тоже особо нет. Похоже на Россию в „девяностые“». Добавим, что вопрос со школой уже решается. Так, в микрорайоне запущено строительство огромного образовательного кластера. Школа сможет принять более 2 000 учеников. Срок завершения строительства пока плавающий.