В Уфе открывают новую поликлинику

Илвир Нурдавлятов сообщил, что подрядчик выполняет работы в соответствии с проектом и в установленные сроки. Так, основные системы коммуникаций уже установлены, и активно продолжаются отделочные работы, а также ремонт входной группы. Точная дата запуска нового учреждения здравоохранения в Уфе пока не озвучена. Судя по снимкам, опубликованным ГорСоветом Уфы, работы сложно назвать вышедшими на финишную прямую. Также не уточняется, филиалом какого уже существующего учреждения станет новая поликлиника, а также будет ли она рассчитана только на детей, или же сможет принимать и взрослых.