Юра, прости, мы… с помпой открыли дверь

Posted 25 сентября, 04:35
Published 25 сентября, 04:35
Modified 25 сентября, 09:05
Updated 25 сентября, 09:05
В Салавате состоялось торжественное открытие обновленной входной группы детского сада №29 после капитального ремонта. Мэрия города сообщила, что на празднике были ростовые куклы медведя и зайца, которые развлекали детей и гостей.
Это мероприятие стало частью проекта «Реальные дела», который направлен на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций. Обновленная входная группа призвана была обеспечить комфорт и безопасность маленьких воспитанников детского сада и их родителей. Открытие прошло при поддержке Всероссийской партии «Единая Россия».
Однако не все жители Салавата разделили радость по поводу нововведения. В комментариях пользователи выразили свое недовольство.
— Больше похоже на запасной выход.
— Что-то эта входная группа мне напоминает. В цехах, на заводе, такие ступеньки были.
— Для чего эти «танцы с бубнами» по поводу рядового события? И сколько еще денег было выделено, чтобы «отпраздновать»?
— Ага, безопасность, особенно зимой, — пишут пользователи соцсетей.
Согласно данным портала тендеров, работы по обновлению входной группы обошлись в 430 000 рублей.