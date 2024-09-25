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Posted 25 сентября, 04:35

Published 25 сентября, 04:35

Modified 25 сентября, 09:05

Updated 25 сентября, 09:05

Шоу в детсаду шокировало Башкирию

Юра, прости, мы… с помпой открыли дверь

25 сентября 2024, 04:35
Фото: Мэрия Салавата

Шоу в детсаду шокировало Башкирию

Сюжет
Башкирия
Не коррелирующийся своим размахом праздник в честь будничного ремонта прогремел в Салавате, сообщает мэрия города во вторник, 24 сентября.

В Салавате состоялось торжественное открытие обновленной входной группы детского сада №29 после капитального ремонта. Мэрия города сообщила, что на празднике были ростовые куклы медведя и зайца, которые развлекали детей и гостей.

Фото: Соцсети

Это мероприятие стало частью проекта «Реальные дела», который направлен на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций. Обновленная входная группа призвана была обеспечить комфорт и безопасность маленьких воспитанников детского сада и их родителей. Открытие прошло при поддержке Всероссийской партии «Единая Россия».

Однако не все жители Салавата разделили радость по поводу нововведения. В комментариях пользователи выразили свое недовольство.

— Больше похоже на запасной выход.
— Что-то эта входная группа мне напоминает. В цехах, на заводе, такие ступеньки были.
— Для чего эти «танцы с бубнами» по поводу рядового события? И сколько еще денег было выделено, чтобы «отпраздновать»?
— Ага, безопасность, особенно зимой, — пишут пользователи соцсетей.

Согласно данным портала тендеров, работы по обновлению входной группы обошлись в 430 000 рублей.

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