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Posted 2 октября, 09:55

Published 2 октября, 09:55

Modified 2 октября, 11:02

Updated 2 октября, 11:02

Отопление в Уфе включат в пятницу

Уфе осталось мерзнуть два дня

2 октября 2024, 09:55
Фото: 1MI

Отопление в Уфе включат в пятницу

С понижением температуры в Уфе мэр Ратмир Мавлиев объявил дату начала отопительного сезона, сообщает в среду, 2 октября, пресс-служба администрации города.

В условиях стремительного похолодания власти приняли решение о запуске отопления как в социальных учреждениях, так и в многоквартирных домах с пятницы, 4 октября. Однако, как отметил мэр, важно понимать, что моментально тепло в квартирах не появится сразу после начала подачи ресурса.

— Начало отопительного сезона — это не мгновенное решение проблемы, — подчеркнул Мавлиев.

Процесс прогрева радиаторов может занять до трех суток. Это связано с особенностями работы системы теплоснабжения, которая является достаточно разветвленной и инертной.

Кроме того, мэр обратил внимание на важность взаимодействия с коммунальными службами.

— Жители верхних этажей должны предоставить доступ специалистам для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения, — комментирует Ратмир Мавлиев.

Это поможет избежать проблем с отоплением и обеспечить равномерный прогрев всех квартир.

На повестке у Мавлиева: отопление, остановки и посадки
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