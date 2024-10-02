Уфе осталось мерзнуть два дня

Posted 2 октября, 09:55
Published 2 октября, 09:55
Modified 2 октября, 11:02
Updated 2 октября, 11:02
В условиях стремительного похолодания власти приняли решение о запуске отопления как в социальных учреждениях, так и в многоквартирных домах с пятницы, 4 октября. Однако, как отметил мэр, важно понимать, что моментально тепло в квартирах не появится сразу после начала подачи ресурса.
— Начало отопительного сезона — это не мгновенное решение проблемы, — подчеркнул Мавлиев.
Процесс прогрева радиаторов может занять до трех суток. Это связано с особенностями работы системы теплоснабжения, которая является достаточно разветвленной и инертной.
Кроме того, мэр обратил внимание на важность взаимодействия с коммунальными службами.
— Жители верхних этажей должны предоставить доступ специалистам для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения, — комментирует Ратмир Мавлиев.
Это поможет избежать проблем с отоплением и обеспечить равномерный прогрев всех квартир.
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