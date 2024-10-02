Уфе осталось мерзнуть два дня

В условиях стремительного похолодания власти приняли решение о запуске отопления как в социальных учреждениях, так и в многоквартирных домах с пятницы, 4 октября. Однако, как отметил мэр, важно понимать, что моментально тепло в квартирах не появится сразу после начала подачи ресурса.