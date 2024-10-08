mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 12:22

Published 8 октября, 12:22

Modified 8 октября, 12:24

Updated 8 октября, 12:24

Нефтекамск выбрал мэра

Нефтекамск надо довести до ума

8 октября 2024, 12:22
Фото: Эльдар Валидов

Нефтекамск выбрал мэра

Эльдар Валидов поблагодарил за доверие и поделился планами в своем личном блоге во вторник, 8 октября.

На втором заседании Совета городского округа шестого созыва в Нефтекамске рассмотрели вопрос заключения контракта с главой администрации. Ранее занимавший этот пост Эльдар Валидов сохранил должность.

— Благодарю за доверие. Проделана большая работа и впереди ещё более амбициозные планы. С новыми силами мы начинаем следующий важный этап в жизни Нефтекамска, — написал Эльдар Валидов. — Перед нами стоят новые цели, большие задачи, но основной — было и остаётся процветание города и его жителей. Большой командой администрации мы всегда стремились к тому, чтобы число населения росло, чтобы люди возвращались на свою малую Родину, оставались здесь, строили семьи и были счастливы.

Эльдар Валидов отметил, что сделано многое, город продолжал развиваться и растёт хорошими темпами, всё вокруг меняется и преображается, и многое необходимо завершить и довести до ума. Будем и дальше следовать выбранным курсом.

Мэр Оренбурга уедет из Уфы не с пустыми руками
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель «КамАЗа» нелепо погиб в БашкирииВ Башкирии перестали работать сайты судовСалават Юлаев уйдет в «отпуск» на год
#Юлия Литвиненко#Политика#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Чиновники#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Администрация#Белебей#Население#Мелеуз#Жители#Семьи#Развитие#Родина#Планы#Эльдар Валидов
Подпишитесь