Нефтекамск надо довести до ума

Posted 8 октября, 12:22
Published 8 октября, 12:22
Modified 8 октября, 12:24
Updated 8 октября, 12:24
На втором заседании Совета городского округа шестого созыва в Нефтекамске рассмотрели вопрос заключения контракта с главой администрации. Ранее занимавший этот пост Эльдар Валидов сохранил должность.
— Благодарю за доверие. Проделана большая работа и впереди ещё более амбициозные планы. С новыми силами мы начинаем следующий важный этап в жизни Нефтекамска, — написал Эльдар Валидов. — Перед нами стоят новые цели, большие задачи, но основной — было и остаётся процветание города и его жителей. Большой командой администрации мы всегда стремились к тому, чтобы число населения росло, чтобы люди возвращались на свою малую Родину, оставались здесь, строили семьи и были счастливы.
Эльдар Валидов отметил, что сделано многое, город продолжал развиваться и растёт хорошими темпами, всё вокруг меняется и преображается, и многое необходимо завершить и довести до ума. Будем и дальше следовать выбранным курсом.