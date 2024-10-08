Нефтекамск надо довести до ума

— Благодарю за доверие. Проделана большая работа и впереди ещё более амбициозные планы. С новыми силами мы начинаем следующий важный этап в жизни Нефтекамска, — написал Эльдар Валидов. — Перед нами стоят новые цели, большие задачи, но основной — было и остаётся процветание города и его жителей. Большой командой администрации мы всегда стремились к тому, чтобы число населения росло, чтобы люди возвращались на свою малую Родину, оставались здесь, строили семьи и были счастливы.