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Posted 4 октября, 08:43

Published 4 октября, 08:43

Modified 4 октября, 08:45

Updated 4 октября, 08:45

Уфимцам пришли счета за отопление

Уфимцам пришли счета за отопление

4 октября 2024, 08:43
Фото: 1MI
Требования платежей поступили еще до старта отопительного сезона в столице региона и Башкирии: ситуацию прояснили в Министерстве ЖКХ РБ в пятницу, 4 октября.

Отопительный сезон в Уфе начался только в пятницу, 4 октября. Несмотря на это, в почтовых ящиках жителей столицы региона и районов Башкирии уже оказались квитанции за оплату услуги. Причем, за оказанную в сентябре. Абоненты выкладывают квитанции в соцсети и делятся своим недоумением. Как так вышло и нет ли здесь мошенничества — пояснили в Министерстве ЖКХ Республики Башкортостан.

— Основная причина непонимания заключается в изменении сроков отопительного сезона, который продолжается на протяжении восьми месяцев. В 2023–2024 годах он стартовал в октябре, и первые счета пришли только во второй месяц осени, а завершился в мае. Новый отопительный сезон 2024–2025 годов будет охватывать период с сентября по апрель, что также составляет восемь месяцев, — сообщается на сайте Министерства ЖКХ Республики Башкортостан.

Напомним, в среднем за отопление жителям Уфы и Башкирии ежемесячно придется платить около четырех тысяч рублей.

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