Уфимцам пришли счета за отопление

Posted 4 октября, 08:43
Published 4 октября, 08:43
Modified 4 октября, 08:45
Updated 4 октября, 08:45
Отопительный сезон в Уфе начался только в пятницу, 4 октября. Несмотря на это, в почтовых ящиках жителей столицы региона и районов Башкирии уже оказались квитанции за оплату услуги. Причем, за оказанную в сентябре. Абоненты выкладывают квитанции в соцсети и делятся своим недоумением. Как так вышло и нет ли здесь мошенничества — пояснили в Министерстве ЖКХ Республики Башкортостан.
— Основная причина непонимания заключается в изменении сроков отопительного сезона, который продолжается на протяжении восьми месяцев. В 2023–2024 годах он стартовал в октябре, и первые счета пришли только во второй месяц осени, а завершился в мае. Новый отопительный сезон 2024–2025 годов будет охватывать период с сентября по апрель, что также составляет восемь месяцев, — сообщается на сайте Министерства ЖКХ Республики Башкортостан.
Напомним, в среднем за отопление жителям Уфы и Башкирии ежемесячно придется платить около четырех тысяч рублей.