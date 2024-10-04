Уфимцам пришли счета за отопление

— Основная причина непонимания заключается в изменении сроков отопительного сезона, который продолжается на протяжении восьми месяцев. В 2023–2024 годах он стартовал в октябре, и первые счета пришли только во второй месяц осени, а завершился в мае. Новый отопительный сезон 2024–2025 годов будет охватывать период с сентября по апрель, что также составляет восемь месяцев, — сообщается на сайте Министерства ЖКХ Республики Башкортостан.



Напомним, в среднем за отопление жителям Уфы и Башкирии ежемесячно придется платить около четырех тысяч рублей.