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Posted 17 октября, 10:44

Published 17 октября, 10:44

Modified 17 октября, 11:25

Updated 17 октября, 11:25

Уфа избавилась от пробок

Уфа избавилась от пробок

17 октября 2024, 10:44
Фото: 1MI
В то время как мэрия предсказывала серьезные заторы на дорогах города, реальность оказалась куда более приятной, сообщают в четверг, 17 октября, пользователи соцсетей.

Согласно сообщениям администрации столицы Башкирии, в период прохождения форума «Россия — спортивная держава» (3+) с 17 по 19 октября местные власти предупреждали о возможных заторах на дорогах.

— В эти дни заторы на дорогах неизбежны, — звучало предостережение мэрии Уфы.
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Однако утренние часы 17 октября принесли неожиданный сюрприз: по данным «Яндекс Карт», загруженность дорог была всего 3 балла из 10. Это практически идеальные условия для утренних поездок.

Что же произошло? Эксперты предполагают, что причиной столь спокойной ситуации стало отмена очных занятий у школьников. Без привычной нагрузки на дороги от родителей и учеников, город смог дышать свободнее и ехать быстрее. Даже обеденное время не принесло изменений — уровень загруженности оставался тем же 3 балла.

Фото: Яндекс.Карты

Как стало известно из соцсетей, многие жители Уфы решили остаться дома, опасаясь пробок и долгих поездок. Возможно, именно такое решение сыграло решающую роль в создании неожиданно комфортной дорожной обстановки. Теперь остается лишь гадать о вечерних часах пик: вероятность возникновения пробок колеблется в классическом соотношении 50/50. Мнения экспертов говорит о том, что если ситуация сохранится таковой, вечерний трафик также может оказаться вполне приемлемым.

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