Уфа избавилась от пробок

Как стало известно из соцсетей, многие жители Уфы решили остаться дома, опасаясь пробок и долгих поездок. Возможно, именно такое решение сыграло решающую роль в создании неожиданно комфортной дорожной обстановки. Теперь остается лишь гадать о вечерних часах пик: вероятность возникновения пробок колеблется в классическом соотношении 50/50. Мнения экспертов говорит о том, что если ситуация сохранится таковой, вечерний трафик также может оказаться вполне приемлемым.