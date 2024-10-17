Уфа избавилась от пробок

Posted 17 октября, 10:44
Published 17 октября, 10:44
Modified 17 октября, 11:25
Updated 17 октября, 11:25
Согласно сообщениям администрации столицы Башкирии, в период прохождения форума «Россия — спортивная держава» (3+) с 17 по 19 октября местные власти предупреждали о возможных заторах на дорогах.
— В эти дни заторы на дорогах неизбежны, — звучало предостережение мэрии Уфы.
Однако утренние часы 17 октября принесли неожиданный сюрприз: по данным «Яндекс Карт», загруженность дорог была всего 3 балла из 10. Это практически идеальные условия для утренних поездок.
Что же произошло? Эксперты предполагают, что причиной столь спокойной ситуации стало отмена очных занятий у школьников. Без привычной нагрузки на дороги от родителей и учеников, город смог дышать свободнее и ехать быстрее. Даже обеденное время не принесло изменений — уровень загруженности оставался тем же 3 балла.
Как стало известно из соцсетей, многие жители Уфы решили остаться дома, опасаясь пробок и долгих поездок. Возможно, именно такое решение сыграло решающую роль в создании неожиданно комфортной дорожной обстановки. Теперь остается лишь гадать о вечерних часах пик: вероятность возникновения пробок колеблется в классическом соотношении 50/50. Мнения экспертов говорит о том, что если ситуация сохранится таковой, вечерний трафик также может оказаться вполне приемлемым.