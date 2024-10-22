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Posted 22 октября, 12:55

Published 22 октября, 12:55

Modified 22 октября, 13:09

Updated 22 октября, 13:09

Мэр Уфы раскритиковал работу коллег

«Сами будете ездить»: Ратмир Мавлиев отчитал чиновника на совещании

22 октября 2024, 12:55
Фото: Мэрия Уфы

Мэр Уфы раскритиковал работу коллег

На оперативном совещании в мэрии Уфы, прошедшем 22 октября, Ратмир Мавлиев поднял важные вопросы, касающиеся благоустройства и развития городской инфраструктуры. Издание Mkset собрало главные темы совещания.

В начале совещания мэр поблагодарил глав районов за их усилия в подготовке к масштабному спортивному событию — форуму «Россия — спортивная держава».

— Это очень масштабный спортивный праздник. Мы, конечно, готовились к приезду Президента, чтобы показать Уфу с самой лучшей стороны. На мой взгляд, получилось очень организованно, — отметил Ратмир Мавлиев.

Особое внимание было уделено развитию микрорайона Инорс. По словам Мавлиева, жители положительно оценивают изменения: «У озера Теплое отличный сквер получился. Я думаю, что Центр гребного слалома будет очень востребованной площадкой». Однако, мэр подчеркнул необходимость ремонта Шакшинского спорткомплекса для улучшения инфраструктуры района.

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Кроме того, градоначальник поднял вопрос о работе управляющих компаний по устранению недостатков в подаче тепла и других коммунальных услугах. Он поручил составить реестр УК и обратить внимание на проблемные организации: «Пусть страна знает своих „героев“».

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Еще одной важной темой стали жалобы граждан на отсутствие тротуаров у социальных объектов. Мавлиев заявил: «Очень много горожан обращается, и это справедливо». Он предложил внести корректировки в программу ремонта тротуаров на 2025 год и акцентировал внимание на необходимости системного подхода к благоустройству этих участков.

На фоне обсуждения транспорта произошел неожиданный момент: начальник управления по строительству дорог Константин Паппе посоветовал жителям пользоваться общественным транспортом во время перекрытия Шакшинского моста.

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— Я хочу привести пример. У нас куратор строительного объекта Шакшинского моста живет в Инорсе. Когда перекрыли мост, он пересел на общественный транспорт. На автобусе со станции «Спортивная» доезжает до ж/д вокзала. Дальше по акции «Счастливый час» доезжает до бульвара Ибрагимова. Дорога ему обходится в 28 рублей. На общественном транспорте быстрее и выгоднее ездить, — комментирует Константин Паппе.

В ответ Мавлиев жестко отреагировал: «Сами будете ездить».

— Константин Павлович, вы нарвались, конечно. Если не откроете в срок объект (Шакшинский мост), я вам сам эту «счастливую карту» куплю, ладно, — ответил Ратмир Мавлиев.
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