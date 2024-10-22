«Сами будете ездить»: Ратмир Мавлиев отчитал чиновника на совещании

Еще одной важной темой стали жалобы граждан на отсутствие тротуаров у социальных объектов. Мавлиев заявил: «Очень много горожан обращается, и это справедливо». Он предложил внести корректировки в программу ремонта тротуаров на 2025 год и акцентировал внимание на необходимости системного подхода к благоустройству этих участков.