Уфимцы завтракают объедками

Про свои предпочтения в завтраке пользователи рекрутингового сервиса рассказывали в течение двух недель. За это время в тематическом опросе среди экономически активных жителей Уфы приняло участие неназванное число респондентов. Оказалось, что женщины в Уфе часто отказываются от завтрака, а мужчины перед работой заправляются объедками — тем, что осталось в холодильнике.



Так, 68% жителей Уфы в свои рабочие дни завтракают дома, 18% — на рабочем месте. Еще 11% обычно пропускают завтрак и лишь 1% предпочитает завтракать в кафе или ресторане. Согласно итогам опроса, мужчины предпочитают завтракать дома — 68% респондентов ответили именно так. Уфимки в 23% случаев первый прием пищи делают на работе, а в 15% вообще не едят утром. Что же на завтрак у жителей Уфы?



Большинство, 29%, предпочитают утром кашу. Еще 28% успевают перед работой пожарить и съесть яичницу. Четверть опрошенных ограничивается бутербродом, 12% — чашкой кофе, 10% — тарелкой творога. Реже всего на завтрак в Уфе печенье и сыр. Утренний чай оказался куда популярнее начала дня с кофе.