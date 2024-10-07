mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 09:41

Published 7 октября, 09:41

Modified 7 октября, 09:46

Updated 7 октября, 09:46

Названы популярные завтраки в Башкирии

Уфимцы завтракают объедками

7 октября 2024, 09:41
Фото: mkset.ru

Названы популярные завтраки в Башкирии

Жители Уфы рассказали, где обычно едят перед работой и из чего состоит их завтрак, сообщает в понедельник, 7 октября, портал «SuperJob».

Про свои предпочтения в завтраке пользователи рекрутингового сервиса рассказывали в течение двух недель. За это время в тематическом опросе среди экономически активных жителей Уфы приняло участие неназванное число респондентов. Оказалось, что женщины в Уфе часто отказываются от завтрака, а мужчины перед работой заправляются объедками — тем, что осталось в холодильнике.

Так, 68% жителей Уфы в свои рабочие дни завтракают дома, 18% — на рабочем месте. Еще 11% обычно пропускают завтрак и лишь 1% предпочитает завтракать в кафе или ресторане. Согласно итогам опроса, мужчины предпочитают завтракать дома — 68% респондентов ответили именно так. Уфимки в 23% случаев первый прием пищи делают на работе, а в 15% вообще не едят утром. Что же на завтрак у жителей Уфы?

Большинство, 29%, предпочитают утром кашу. Еще 28% успевают перед работой пожарить и съесть яичницу. Четверть опрошенных ограничивается бутербродом, 12% — чашкой кофе, 10% — тарелкой творога. Реже всего на завтрак в Уфе печенье и сыр. Утренний чай оказался куда популярнее начала дня с кофе.

Интересно, что 13% работающих опрошенных уфимцев завтракать объедками — тем, что осталось в холодильнике от прошлых приемов пищи. Причем, обычно такие завтраки у мужчин, а не у женщин в Уфе. Работающие уфимки предпочтут на завтрак йогурт или мюсли. А вот рыбу и выпечку за завтрак в Уфе почти никто не ест.



Короткая рабочая неделя началась в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Нелегал дал взятку в УфеУфимский самолет сломался на взлётеРадий Хабиров: «Они допрыгаются»
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Женщины#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Опрос#Салават#Нефтекамск#Сыр#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Работа#Кумертау#Питание#Еда#Белебей#Мелеуз#Мужчины#Жители#Творог#Привычки#Кофе#Завтрак#Яичница#Каша#Бутерброд
Подпишитесь