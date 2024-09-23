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Posted 23 сентября, 17:06

Published 23 сентября, 17:06

Modified 23 сентября, 18:28

Updated 23 сентября, 18:28

Новую поликлинику строят в Башкирии

Новую поликлинику строят в Башкирии

23 сентября 2024, 17:06
Фото: Минстрой РБ
Сюжет
Башкирия
Здание нового детского медучреждения начали возводить в Абзелиловском районе Башкортостана, отчитался понедельник, 23 сентября, региональный Минстрой.

Поликлиника появится в селе Аскарово. Всего планируется, что в здании будет 150 помещений, в том числе дневной стационар, а также кабинеты врачей, «неотложка» и приёмно-смотровые. На текущем этапе рабочие занимаются укладкой фундамента. Площадь объекта составляет порядка 4 тысяч «квадратов».

Как обещают власти, пользоваться услугами нового учреждения жители смогут с 2025 года — к этому времени поликлинику должны будут достроить, если ничего не сорвёт дедлайны.

Новый детский травмпункт откроют в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии собираются открыть новый детский травмпункт.

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