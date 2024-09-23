Новую поликлинику строят в Башкирии

Поликлиника появится в селе Аскарово. Всего планируется, что в здании будет 150 помещений, в том числе дневной стационар, а также кабинеты врачей, «неотложка» и приёмно-смотровые. На текущем этапе рабочие занимаются укладкой фундамента. Площадь объекта составляет порядка 4 тысяч «квадратов».