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Posted 18 октября, 04:41

Published 18 октября, 04:41

Modified 18 октября, 04:44

Updated 18 октября, 04:44

За уфимский транспорт взялось московское следствие

За уфимский транспорт взялось московское следствие

18 октября 2024, 04:41
Фото: 1MI
Местные жители СНТ «Калинка» столкнулись с серьезными проблемами в организации транспортного сообщения, сообщает в пятницу, 18 октября, Следком Башкирии.

Как стало известно, единственный маршрут, соединяющий дачный массив с ближайшими населенными пунктами, заканчивается на значительном расстоянии от большинства домов и школ.

— Это создает трудности для местных жителей, особенно для школьников, которые вынуждены добираться до учебных заведений пешком, — сообщают в ведомстве.

Местные жители СНТ «Калинка» также жалуются на переполненные транспортные средства и долгие ожидания автобусов. Ситуация усугубляется состоянием автомобильной дороги на улице Звездной. По словам следствия, она находится непригодном состоянии, а отсутствие освещения и пешеходных зон делает передвижение по ней особенно опасным.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по данному факту и доложить о промежуточных результатах. В СУ СК России по Республике Башкортостан уже организована проверка, и руководитель ведомства Владимир Архангельский будет держать ситуацию на контроле.

Тесные автобусы заинтересовали уфимских следователей
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Как ранее сообщал Mkset, уфимские власти обратили внимание на проблему давки в общественном транспорте.

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