За уфимский транспорт взялось московское следствие

Местные жители СНТ «Калинка» также жалуются на переполненные транспортные средства и долгие ожидания автобусов. Ситуация усугубляется состоянием автомобильной дороги на улице Звездной. По словам следствия, она находится непригодном состоянии, а отсутствие освещения и пешеходных зон делает передвижение по ней особенно опасным.