За уфимский транспорт взялось московское следствие

Posted 18 октября, 04:41
Published 18 октября, 04:41
Modified 18 октября, 04:44
Updated 18 октября, 04:44
Как стало известно, единственный маршрут, соединяющий дачный массив с ближайшими населенными пунктами, заканчивается на значительном расстоянии от большинства домов и школ.
— Это создает трудности для местных жителей, особенно для школьников, которые вынуждены добираться до учебных заведений пешком, — сообщают в ведомстве.
Местные жители СНТ «Калинка» также жалуются на переполненные транспортные средства и долгие ожидания автобусов. Ситуация усугубляется состоянием автомобильной дороги на улице Звездной. По словам следствия, она находится непригодном состоянии, а отсутствие освещения и пешеходных зон делает передвижение по ней особенно опасным.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по данному факту и доложить о промежуточных результатах. В СУ СК России по Республике Башкортостан уже организована проверка, и руководитель ведомства Владимир Архангельский будет держать ситуацию на контроле.
Как ранее сообщал Mkset, уфимские власти обратили внимание на проблему давки в общественном транспорте.