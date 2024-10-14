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Posted 14 октября, 09:07

Published 14 октября, 09:07

Modified 14 октября, 11:18

Updated 14 октября, 11:18

Башкортостан занял 51 место в рейтинге благосостояния

Жители Башкирии беднеют на фоне роста уровня жизни в Татарстане

14 октября 2024, 09:07
Фото: mkset.ru

Башкортостан занял 51 место в рейтинге благосостояния

Эксперты РИА Рейтинг представили данные анализа благосостояния жителей разных регионов России по итогам 2023 года, сообщают аналитики в понедельник, 14 октября.

Республика Башкортостан заняла всего лишь 51 место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния их жителей по итогам оценки доходов и расходов за 2023 год. За год показатели Башкирии выросли всего на шесть баллов. Тогда как Татарстан прибавил 12 баллов и оказался на 12 строке списка благосостояния жителей Республики.

— Сравнивая результаты 2023 года с показателями 2022 года, специалисты отмечают, что в практически всех регионах отмечается улучшение. Итоговые баллы в рейтинге возросли у 85 субъектов Федерации, что свидетельствует о положительной динамике показателей, включенных в анализ, который использовался для составления рейтинга, — сообщают исследователи.

В среднем, рейтинг поднялся на 8,4 пункта. На этом фоне Башкирия показала динамику ниже, чем в среднем по России. Татарстан — наоборот. Если Башкортостан находится в рейтинге между Владимирской и Омской областями, то Татарстан — практически в «высшей лиге» — между Московской областью и Коми. Эти субъекты РФ всегда отличались высоким уровнем жизни местного населения, несмотря на не самые бюджетные цены.

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