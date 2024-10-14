Жители Башкирии беднеют на фоне роста уровня жизни в Татарстане

Posted 14 октября, 09:07
Published 14 октября, 09:07
Modified 14 октября, 11:18
Updated 14 октября, 11:18
Республика Башкортостан заняла всего лишь 51 место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния их жителей по итогам оценки доходов и расходов за 2023 год. За год показатели Башкирии выросли всего на шесть баллов. Тогда как Татарстан прибавил 12 баллов и оказался на 12 строке списка благосостояния жителей Республики.
— Сравнивая результаты 2023 года с показателями 2022 года, специалисты отмечают, что в практически всех регионах отмечается улучшение. Итоговые баллы в рейтинге возросли у 85 субъектов Федерации, что свидетельствует о положительной динамике показателей, включенных в анализ, который использовался для составления рейтинга, — сообщают исследователи.
В среднем, рейтинг поднялся на 8,4 пункта. На этом фоне Башкирия показала динамику ниже, чем в среднем по России. Татарстан — наоборот. Если Башкортостан находится в рейтинге между Владимирской и Омской областями, то Татарстан — практически в «высшей лиге» — между Московской областью и Коми. Эти субъекты РФ всегда отличались высоким уровнем жизни местного населения, несмотря на не самые бюджетные цены.