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Posted 27 сентября, 09:03

Published 27 сентября, 09:03

Modified 27 сентября, 09:43

Updated 27 сентября, 09:43

В Башкирии сменили главу района

Чиновникопад усилился в Башкирии

27 сентября 2024, 09:03
Фото: Фанур Шайхисламов

В Башкирии сменили главу района

Сюжет
Башкирия
Руководитель Татышлинского района покидает свой пост после четырех лет работы, сообщает в пятницу, 27 сентября, Фанур Шайхисламов.

Как сообщил Фанур Шайхисламов, 25 сентября 2024 года решением Совета муниципального района завершился срок его контракта. С сентября 2020 года Шайхисламов возглавлял Татышлинский район, и за это время, по его словам, благодаря совместным усилиям и поддержке Республики, район достиг значительных успехов и продолжает динамично развиваться.

— Благодарю команду администрации, глав сельских поселений, депутатов Совета района, представителей общественных объединений, организаций, предприятий, предпринимателей и жителей Татышлинского района за совместный труд, направленный на благо нашего района, — отметил он в своем обращении.

Шайхисламов подчеркнул, что впереди у них еще много планов и целей, которые он намерен реализовывать вместе с командой. С 26 сентября 2024 года обязанности главы администрации района временно возложены на первого заместителя главы — Рината Магзумова Рината.

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