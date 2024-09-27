Чиновникопад усилился в Башкирии

Как сообщил Фанур Шайхисламов, 25 сентября 2024 года решением Совета муниципального района завершился срок его контракта. С сентября 2020 года Шайхисламов возглавлял Татышлинский район, и за это время, по его словам, благодаря совместным усилиям и поддержке Республики, район достиг значительных успехов и продолжает динамично развиваться.