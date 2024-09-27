Чиновникопад усилился в Башкирии

Posted 27 сентября, 09:03
Published 27 сентября, 09:03
Modified 27 сентября, 09:43
Updated 27 сентября, 09:43
Как сообщил Фанур Шайхисламов, 25 сентября 2024 года решением Совета муниципального района завершился срок его контракта. С сентября 2020 года Шайхисламов возглавлял Татышлинский район, и за это время, по его словам, благодаря совместным усилиям и поддержке Республики, район достиг значительных успехов и продолжает динамично развиваться.
— Благодарю команду администрации, глав сельских поселений, депутатов Совета района, представителей общественных объединений, организаций, предприятий, предпринимателей и жителей Татышлинского района за совместный труд, направленный на благо нашего района, — отметил он в своем обращении.
Шайхисламов подчеркнул, что впереди у них еще много планов и целей, которые он намерен реализовывать вместе с командой. С 26 сентября 2024 года обязанности главы администрации района временно возложены на первого заместителя главы — Рината Магзумова Рината.
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