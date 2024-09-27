Нечистоты оставили уфимцев без света

Как стало известно, в садовых товариществах «Астра» и «Здоровый труд» в ходе выполнения работ по обустройству канализации к частному дому был поврежден силовой кабель. В результате 98 домов оказались без света. Аварийной бригаде удалось восстановить электроснабжение. Однако, как отметил Тарасов, владелец частного дома который проводил работы, делал это без получения соответствующего ордера и согласования с сетевой организацией.