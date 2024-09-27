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Posted 27 сентября, 08:47

Published 27 сентября, 08:47

Modified 27 сентября, 09:42

Updated 27 сентября, 09:42

Нечистоты оставили уфимцев без света

Нечистоты оставили уфимцев без света

27 сентября 2024, 08:47
Фото: Антон Тарасов
Сюжет
Башкирия
Жители Уфы претерпели коммунальные неудобства из-за нелегального туалета, сообщает в пятницу, 27 сентября, глава Дёмского района Антон Тарасов.

Как стало известно, в садовых товариществах «Астра» и «Здоровый труд» в ходе выполнения работ по обустройству канализации к частному дому был поврежден силовой кабель. В результате 98 домов оказались без света. Аварийной бригаде удалось восстановить электроснабжение. Однако, как отметил Тарасов, владелец частного дома который проводил работы, делал это без получения соответствующего ордера и согласования с сетевой организацией.

— Такое безалаберное отношение зачастую приводит к подобным последствиям, — подчеркнул глава района.
Фото: Антон Тарасов

Он напомнил, что на любой городской территории существует множество подземных и наземных инженерных сооружений и коммуникаций. Поэтому проводить земляные работы без разрешения и согласования с властями нельзя.

Теперь полиции предстоит установить виновных лиц для привлечения их к административной ответственности по статье 9.7 Кодекса об административных правонарушениях. Им грозит штраф до ₽30 000.

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