Уфу ждут погодные качели

Однако уже в пятницу, 27 сентября, по данным «Яндекс Погоды» ожидается начало нового сезона бабьего лета. Днем температура в Республике может достигнуть +20°С, а ночью опустится до +7°С. Эта волна тепла продлится до конца сентября, позволяя жителям Башкирии насладиться последними теплыми днями осени. Первый снег по прогнозам пока не предвидится раньше 24 октября.