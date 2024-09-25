Уфу ждут погодные качели

Posted 25 сентября, 18:24
Published 25 сентября, 18:24
Modified 25 сентября, 18:41
Updated 25 сентября, 18:41
Согласно последним данным Башгидромета, погода в Башкортостане продолжает удивлять своей переменчивостью. На 26 сентября погода в регионе ожидается без осадков. Ветер будет дуть с переменной направленностью со скоростью 0-5 м/с.
Ночная температура будет колебаться от -1 до -6°С, что приведет к заморозкам как в воздухе, так и на поверхности почвы. На отдельных участках автодорог возможен туман, ограничивающий видимость до 500-1000 метров.
В Уфе температура ночью составит +2…+4°С, а на окраинах города заморозки могут опуститься до -1…-3°С. Днем же температура поднимется до +13…+15°С, что создаст ощущение осеннего тепла.
Однако уже в пятницу, 27 сентября, по данным «Яндекс Погоды» ожидается начало нового сезона бабьего лета. Днем температура в Республике может достигнуть +20°С, а ночью опустится до +7°С. Эта волна тепла продлится до конца сентября, позволяя жителям Башкирии насладиться последними теплыми днями осени. Первый снег по прогнозам пока не предвидится раньше 24 октября.