Ратмир Мавлиев: «Ситуация неприятная, главное, все живы»

Posted 14 октября, 07:51
Published 14 октября, 07:51
Modified 14 октября, 11:21
Updated 14 октября, 11:21
Утром в воскресенье, 13 октября, на Ладыгина, 13/1 в третьем подъезде в результате хлопка газовоздушной смеси произошёл взрыв в последующим возгоранием. В произошедшем разбираются следственные органы. Решается вопрос об аресте хозяина взорвавшейся квартиры. Известно, что мужчина ведет маргинальный образ жизни.
— Ситуация неприятная, главное, все живы. Встретился и пообщался с жителями, которые сейчас находятся в Центре размещения пострадавших МБУ УГЗ Уфы. Максимально обеспечиваем их всем необходимым. Есть отдельный чат, со всеми на связи, — сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — Сейчас в Орджоникидзевском районе создана комиссия по оценке причиненного ущерба. До конца недели проведем обследование, после которого будет понимание по ремонту и восстановлению. Далее разъясним порядок получения компенсации пострадавшим жителям. Вопрос на контроле.
Ратмир Мавлиев сообщил также телефоны для справок: +7 (347) 242-13-15, +7 (347) 243-30-11.