Ратмир Мавлиев: «Ситуация неприятная, главное, все живы»

— Ситуация неприятная, главное, все живы. Встретился и пообщался с жителями, которые сейчас находятся в Центре размещения пострадавших МБУ УГЗ Уфы. Максимально обеспечиваем их всем необходимым. Есть отдельный чат, со всеми на связи, — сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — Сейчас в Орджоникидзевском районе создана комиссия по оценке причиненного ущерба. До конца недели проведем обследование, после которого будет понимание по ремонту и восстановлению. Далее разъясним порядок получения компенсации пострадавшим жителям. Вопрос на контроле.