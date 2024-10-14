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Posted 14 октября, 07:51

Published 14 октября, 07:51

Modified 14 октября, 11:21

Updated 14 октября, 11:21

Взорвавшийся в Уфе дом обследуют эксперты

Ратмир Мавлиев: «Ситуация неприятная, главное, все живы»

14 октября 2024, 07:51
Фото: Ратмир Мавлиев

Взорвавшийся в Уфе дом обследуют эксперты

Сюжет
Взрыв газа на Ладыгина
Специальная комиссия оценит сохранность строения и его безопасность для проживания, сообщил мэр Уфы в понедельник, 14 октября.

Утром в воскресенье, 13 октября, на Ладыгина, 13/1 в третьем подъезде в результате хлопка газовоздушной смеси произошёл взрыв в последующим возгоранием. В произошедшем разбираются следственные органы. Решается вопрос об аресте хозяина взорвавшейся квартиры. Известно, что мужчина ведет маргинальный образ жизни.

— Ситуация неприятная, главное, все живы. Встретился и пообщался с жителями, которые сейчас находятся в Центре размещения пострадавших МБУ УГЗ Уфы. Максимально обеспечиваем их всем необходимым. Есть отдельный чат, со всеми на связи, — сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — Сейчас в Орджоникидзевском районе создана комиссия по оценке причиненного ущерба. До конца недели проведем обследование, после которого будет понимание по ремонту и восстановлению. Далее разъясним порядок получения компенсации пострадавшим жителям. Вопрос на контроле.

Ратмир Мавлиев сообщил также телефоны для справок: +7 (347) 242-13-15, +7 (347) 243-30-11.

Хозяина взорвавшейся квартиры арестуют в Уфе
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Фото: Ратмир Мавлиев
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