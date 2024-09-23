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Posted 23 сентября, 16:18

Published 23 сентября, 16:18

Modified 23 сентября, 18:35

Updated 23 сентября, 18:35

График отключения воды не обрадует Уфу

График отключения воды не обрадует Уфу

23 сентября 2024, 16:18
Фото: Изображение Midjourney
Ряд адресов из-за ремонта труб будут лишены подачи воды, об этом сообщили понедельник, 23 сентября, на ресурсах «Уфаводоканала».

По данным снабжающей организации, во вторник, 24 сентября, рабочие будут заниматься заменой запорной арматуры. На это им выделено время с 10:30 до 21:30, подача воды во время работ будет невозможна.

С неудобствами придётся столкнуться жителям частного сектора в районе Южного автовокзала. Это дома по улицам Новосибирской, Делегатской, а также Большой и Малой Гражданских. С полным списком адресов и графиком отключения воды в Уфе можно ознакомиться в Telegram-канале «Уфаводоканала».

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии сняли с должности руководителя регионального Госкомитета по тарифам.

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