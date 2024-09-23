График отключения воды не обрадует Уфу

Posted 23 сентября, 16:18
Published 23 сентября, 16:18
Modified 23 сентября, 18:35
Updated 23 сентября, 18:35
По данным снабжающей организации, во вторник, 24 сентября, рабочие будут заниматься заменой запорной арматуры. На это им выделено время с 10:30 до 21:30, подача воды во время работ будет невозможна.
С неудобствами придётся столкнуться жителям частного сектора в районе Южного автовокзала. Это дома по улицам Новосибирской, Делегатской, а также Большой и Малой Гражданских. С полным списком адресов и графиком отключения воды в Уфе можно ознакомиться в Telegram-канале «Уфаводоканала».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии сняли с должности руководителя регионального Госкомитета по тарифам.