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Жильцы

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Декабрь
Пенсионер чуть не погиб из-за курения в Башкирии
2 декабря, 15:23
Ноябрь
Курение чуть не убило жильцов уфимской многоэтажки
23 ноября, 04:49
Хабиров пообещал «прийти в каждый дом»
18 ноября, 14:36
Крысы съедают дома уфимцев
3 ноября, 19:12
Октябрь
Уфимцы объявили войну «почтальонам смерти»
31 октября, 13:48
Видео. В Башкирии полицейский спас семью из огненного пекла
30 октября, 06:36
В Уфе чуть не взорвался газ
27 октября, 07:23
Общежитие вспыхнуло в Башкирии
20 октября, 18:03
«Пироман» сжёг свою квартиру в Башкирии
19 октября, 14:29
Видео. Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации
14 октября, 08:26
Хозяин уфимской квартиры «немножко спал» в момент взрыва
13 октября, 09:12
Сентябрь
Пожар в Башкирии выгнал из дома 11 человек
28 сентября, 03:50
Срочно. Фасад дома обрушился в Башкирии
21 сентября, 05:00
В центре Уфы выгнали из домов 100 человек
3 сентября, 14:08
Адский барак в Уфе заинтересовал Бастрыкина
2 сентября, 15:21
Август
Хоррор-лифт появился в Уфе
9 августа, 10:13
Июль
Жильцов аварийных домов расселяют в Уфе
23 июля, 14:19
Пять лет тонет в фекалиях улица в Уфе
19 июля, 07:33
Неистовый танцор разбудил многоэтажку в Башкирии
Плясун проникновенно и шатко танцевал под беспроводную колонку возле скамейки, помахивая розовым пакетом, сообщает Telegram-канал «Видеообзор».
11 июля, 09:28
Жильцов взорвавшегося в Стерлитамаке дома накормят и приютят
2 июля, 09:39

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