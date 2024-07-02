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Жильцов взорвавшегося в Стерлитамаке дома накормят и приютят

Жильцов взорвавшегося в Стерлитамаке дома накормят и приютят

2 июля 2024, 09:39
Фото: 1MI
Городские власти развернули пункт временного размещения и организовали питание для эвакуированных, сообщает мэрия Стерлитамака.

Из дома на Артёма, 150 в Стерлитамаке эвакуировали 80 жильцов после взрыва газа во вторник, 2 июля. Городская администрация организовала пункт временного размещения, работу кризисного центра и питание для эвакуированных горожан. Все консультации можно оперативно получить в ЕДДС Башкирии.

Кризисный центр открыли на базе школы №33 на Водолаженко, 2а в Стерлитамаке. Там всем нуждающимся предоставят психологическую, консультационную и юридическую помощь. Кроме того, здесь же организован пункт питания. Пунктом временного размещения для эвакуированных после взрыва людей станет общежитие местного филиала Уфимского университета науки и технологий на Ленина, 35 в Стерлитамаке.

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Напомним, взрыв газа без последующего горения произошел в квартире многоэтажного дома около 11:00 во вторник, 2 июля. По последним данным, в результате ЧП погибла одна женщина. Еще шестеро человек, в числе которых двое детей и два сотрудника газовой службы, получили травмы. Медики уже оценили их состояние, привлечены эксперты по лечению ожогов. Для этого сформирована специализированная бригада.

Прокуратура и Следком Башкирии начали доследственные проверки. По предварительным данным, взрыв произошел в момент ремонта газового оборудования.

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