Жильцов взорвавшегося в Стерлитамаке дома накормят и приютят

Напомним, взрыв газа без последующего горения произошел в квартире многоэтажного дома около 11:00 во вторник, 2 июля. По последним данным, в результате ЧП погибла одна женщина. Еще шестеро человек, в числе которых двое детей и два сотрудника газовой службы, получили травмы. Медики уже оценили их состояние, привлечены эксперты по лечению ожогов. Для этого сформирована специализированная бригада.