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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Хоррор-лифт появился в Уфе

Хоррор-лифт появился в Уфе

9 августа 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney
Жильцы дома рассказывают, что новый лифт в их подъезде живет своей жизнью: пугает своим дребезжанием и самопроизвольно открывает и закрывает двери.

Новый лифт в подъезде жилого дома по улице Лесотехникума пугает жильцов. По их словам, лифт грохочет, проезжая между этажами, двери его могут подолгу не открываться или же резкого закрытия открываться вновь.

Жильцы такая ситуация с лифтом, который в их подъезде обновили совсем недавно, не устраивает, в связи с чем они обратились в коммунальные службы. Коммунальщики в ответ на обращения пообещали провести осмотр, однако ситуация так и не изменилась.

Видео: Честный репортаж/Telegram

Жильцы рассказывают, что на новом лифте им ездить некомфортно, отмечая, что проблема может быть малозначительной, но тем, кто день изо дня спускается и поднимается в кабине, тревожно.

Кто ответит за упавший лифт с людьми в Уфе
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