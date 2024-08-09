Хоррор-лифт появился в Уфе

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Новый лифт в подъезде жилого дома по улице Лесотехникума пугает жильцов. По их словам, лифт грохочет, проезжая между этажами, двери его могут подолгу не открываться или же резкого закрытия открываться вновь.
Жильцы такая ситуация с лифтом, который в их подъезде обновили совсем недавно, не устраивает, в связи с чем они обратились в коммунальные службы. Коммунальщики в ответ на обращения пообещали провести осмотр, однако ситуация так и не изменилась.
Жильцы рассказывают, что на новом лифте им ездить некомфортно, отмечая, что проблема может быть малозначительной, но тем, кто день изо дня спускается и поднимается в кабине, тревожно.