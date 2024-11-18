Хабиров пообещал «прийти в каждый дом»

Posted 18 ноября, 14:36
Published 18 ноября, 14:36
Modified 18 ноября, 19:01
Updated 18 ноября, 19:01
По словам Хабирова, с запуска «Башкирских двориков» в Республике благоустроили более 1,4 тыс. дворов. Из них около 25% — в Уфе. Всего программа коснулась 2,4 тыс. домов — это порядка 880 тыс. жильцов. На указанные цели власти в общей сложности потратили ₽7,6 млрд.
В 2024 году было благоустроено 143 двора с 33 городах и посёлках — это 213 домов или 77 тысяч жильцов. Потрачено было около ₽1 млрд из бюджетов муниципалитетов и собственных средств жителей. В каждый проект жильцы вложили не более 1%, что было обязательным условием программы.
— Когда мы только начинали реализацию программы, нашей целью было зайти в каждый двор республики. Эту задачу мы не снимаем и работу продолжаем. На 2025-й запланировали благоустроить еще 98 дворовых территорий в 40 муниципалитетах, — отметил руководитель Башкирии Радий Хабиров.