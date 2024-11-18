Хабиров пообещал «прийти в каждый дом»

В 2024 году было благоустроено 143 двора с 33 городах и посёлках — это 213 домов или 77 тысяч жильцов. Потрачено было около ₽1 млрд из бюджетов муниципалитетов и собственных средств жителей. В каждый проект жильцы вложили не более 1%, что было обязательным условием программы.