mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 03:50

Published 28 сентября, 03:50

Modified 28 сентября, 10:39

Updated 28 сентября, 10:39

Пожар в Башкирии выгнал из дома 11 человек

Пожар в Башкирии выгнал из дома 11 человек

28 сентября 2024, 03:50
Фото: МЧС по РБ
Сюжет
Башкирия
В Бирске в ночь на субботу, 28 сентября, вспыхнул многоквартирный дом — об этом Mkset сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан.

Пламя, по данным спасателей, объяло постройку на улице Фрунзе. Собой она представляет шестиквартирный бревенчатый дом. Жильцы — 11 человек, включая двоих детей —, как только заметили дым, тут же поспешили покинуть жилища и набрали в «службу 112».

К тому моменту, как на место вызвали огнеборцев, пожар бушевал уже в двух квартирах, а также гараже. Задело пламя и крышу дома.

— Пожар потушен. Пострадавших нет. К тушению привлекалось 22 человека и 7 единиц техники, в том числе добровольная пожарная команда Силантьевского с/с, — отчитались в МЧС.
База отдыха вспыхнула в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии произошёл пожар на одной из популярных туристических баз.

Читайте также:
База отдыха вспыхнула в БашкирииГрибники пропали в Уфе«В кругу огня сидела женщина»
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Дети#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#ЧП#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Техника#Туймазы#Бирск#Жильцы#Квартиры#Белебей#Мелеуз#Пострадавшие#Инциденты#Тушение#Огнеборцы#Гараж
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика