Пожар в Башкирии выгнал из дома 11 человек

Пламя, по данным спасателей, объяло постройку на улице Фрунзе. Собой она представляет шестиквартирный бревенчатый дом. Жильцы — 11 человек, включая двоих детей —, как только заметили дым, тут же поспешили покинуть жилища и набрали в «службу 112».